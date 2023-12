– Felemelő érzés, hogy egyre többen érdeklődnek ezek iránt a gyönyörű sportok iránt, főleg a rúdsport népszerű, nem csak a fiatal lányok, de akár a negyven, ötven pluszos korosztály körében is – kezdte a sportoló. Hozzátette ,a silk ,valamint a hammock eszközök szintén nagy népszerűségnek örvendenek. Előbbi egy hosszú anyag, amelynek két különálló szára nagy magasságból függ alá , ezeken végzik a gyakorlatokat. A hammock egy hintaszerű alkalmatosság, ebben mutatnak be változatos elemeket.

Az idei szezon bővelkedett izgalmakban, Nikolett komoly erőfeszítések árán igyekezett összeegyeztetni edzői munkáját a versenyekre való felkészülésekkel:

– Ezt is csak szívvel-lélekkel lehet csinálni és ha úgy érezzük, elértük a határainkat, valójában akkor is van még tartalék erő, ezekre nagy szükség van – mondta. Az egyik komoly megméretés a lengyelországi Pole and Aerial Világbajnokság volt számára.

– Lengőrúd, valamint artistic karika kategóriákban indultam. Az utóbbi eszközön egy művészi témájú kűrt mutattam be, itt az elemek mellett sokat nyomott a latba a kivitelezés, a játék, az összhatás. Egy élettelen bábut alakítottam, amely egyszer csak életre kelt, majd miután a karikán végrehajtotta az elemeket, „visszaváltozott” bábuvá – magyarázta a sportoltó. Minden bizonnyal eredményes volt a performansz, hiszen a dobogó második fokára állhatott ennek köszönhetően.

– A lengőrúd sport kategóriában teljes mértékben az elemek kivitelezése, és egy szigorú szabályrendszernek való megfelelés alapján döntöttek a bírák – magyarázta Nikolett, aki ezzel az eszközzel a bronzérmet hódította el. A nagyszabású világbajnokságon egyébként negyven országból, több, mint ötszáz sportoló mérte össze tudását és felkészültségét.

– Elmondhatom, hogy erős mezőnyökben versenyeztem, rengeteg tehetség mutatkozott be a világbajnokságon. Próbáltam a saját erősségeimre építeni. A lengőrúd mozgását például igen nehéz irányítani, uralni, így én magam erre különösen nagy hangsúlyt fektettem – mondta.

A versenyfelkészülést már hónapokkal korábban megkezdte, majd napi szinten foglalkozott a kűrök összeállításával, kivitelezésével, gyakorlásával, hogy az őszi eseményen magabiztosan helytálljon. A sikerek után sem pihent, a világbajnokságot követően már hazánkban versenyzett.

Karika kategóriában ismét második helyen végzett, ám lengőrúdon aranyérem csillogott a nyakában.

– Egy nagy pihenést tervezek, de az új esztendőben biztosan ismét a versenyzésé lesz a főszerep – összegezte a rúdsportoló.