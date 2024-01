A Szolnoki Dózsa Praktiker az Eb-n is szerepelt három játékosa közül, egyedül a kapus, Bányai Márk tagja a vb-re készülő, egyelőre 22 tagú keretnek. A franciák elleni meccsen a kispadon várt bevetésre Márk, játékára most nem került sor, ugyanis Vogel Soma védett végig a mérkőzésen. Hamár az összeállításnál tartunk, a meccsre nevezett tizenhármas keretben nyolc olyan játékos is helyet kapott, aki kihagyta a zágrábi Európa-bajnokságot, és helyette keményen dolgozott az elmúlt hetekben.

A mérkőzésről annyit, a rendező jogán olimpiai kvótás francia gárda végig nagy erőbedobásra késztette válogatottunkat, amely különösen az első félidőben jól védekezett, mindössze két gólt kapott, 4–2. A térfélcsere után azonban vérszemet kaptak a vendégek, akik hatszor is eredményesek voltak, a mieink négy góljával szemben. Az utolsó játékrészben szerencsére visszaállt a régi rend, és jó védekezésből kiindulva, szép gólokat lőve elhúzott csapatunk, és végül 14–10-re nyert.

– Örülök, hogy ilyen jó közönség előtt tudtunk játszani – nyilatkozott a vlv.hu-nak Angyal Dániel, a szolnokiak korábbi csapatkapitánya, aki most a Marseille játékosa. – Nem volt azért zökkenőmentes, tényleg érezni lehet, hogy kellenek nekünk ezek a hivatalos meccsek, hogy visszarázódjunk a kerékvágásba. Sokat is hibáztunk, de örülök, hogy a végén tudtunk nyerni, viszonylag magabiztosan.

Csapatunk péntektől a barcelonai edzőtáborban folytatja felkészülését.

Magyarország–Franciaország 14–10 (2–1, 2–1, 4–6, 6–2)

Komjádi uszoda, 1600 néző. V: Kun Gy., Debreczeni N.

Magyarország: VOGEL – Angyal, Varga D., JANSIK SZ. 5, Kovács P., VÁMOS 2, ZALÁNKI 3. Csere: Molnár E., Manhercz K. 1, VIGVÁRI VI. 2, Tátrai 1, Német T. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

Gól – emberelőnyből: 13/7, ill. 11/4. Gól – ötméteresből: 2/1, ill. –. Kipontozódott: Vanpeperstraete (30. p.), Marzouki (32. p.), Angyal (32. p.).Varga Csaba