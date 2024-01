– Ki itt a vívó? – pattant fel kedden az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ termében rögvest a beszélgetés kezdetén Nagy Tímea.

– És ki az, aki kajakos? – így Kőbán Rita.

A kérdésekre nagyjából ugyanannyi fiatal szolnoki sportoló keze lendült a magasba.

Ez bizony döntetlen.

És tulajdonképpen ez így van jól. Hiszen a hatszoros világbajnok, Európa-bajnok párbajtőröző Nagy Tímea, valamint a kilencszeres világ- és háromszoros kontinensbajnok Kőbán Rita ugyanannyiszor: kétszer-kétszer állhatott a dobogó legtetején az olimpiákon. Kőbánnak Barcelonában és Atlantában, Nagynak Sydney-ben és Athénban akasztották a nyakába az aranyérmet.

Azokat a két klasszis magával is hozta Szolnokra, sőt, körbe is adta a több mint százfős, jobbára ifjú sportolóból álló hallgatóságnak. De az előadás legnagyobb értéke mégsem ez volt. Sokkal inkább az, amiről a két bajnok mesélt.

Míg a bajnokok meséltek, az aranyérmek kézről kézre jártak

Fotó: Nagy Balázs

„Írassák ki a gyereket, mert tehetségtelen”

Kőbán Rita és Nagy Tímea a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete meghívására látogatott kedden Szolnokra. Nem ez az első alkalom, hogy korábbi világklasszisoktól hallhattak történeteket a szolnoki sportkedvelők. Az MCC korábban Jónyer Istvánt és Faragó Tamást is asztalhoz ültette a vármegyeszékhelyen azzal a céllal, hogy a fiatalokat értékes tudással lássák el.

Ilyen tudásból pedig jócskán szerzett Kőbán Rita és Nagy Tímea is.

Közös bennük, hogy meglehetősen nehéz kezdet adatott nekik, hiszen gyerekként mindketten hátrányból indultak kortársaikkal szemben, noha nem ugyanabból az okból.

Kőbán – mint mesélte – egy ötgyerekes család legkisebb gyermekeként született, Budapest belvárosában nőtt fel. Egyedüli sportolási lehetőségként fordult a kajakozás felé, motivációját pedig az adta, mikor elkottyintották, hogy tehetségesebb a sportban, mint az amúgy mindenben jobbnak tartott nővérei. Már gyerekként sem kellett noszogatni az egyébként brutális edzésmunka elvégzésére, pedig ehhez nem mindig voltak adottak a körülményei. Bár szegények nem voltak, reggelente csak almákat kapott, este pedig megesett, hogy nem volt mit vacsoráznia edzések után.

Nagy Tímeát egészen profán ok vezette a pástra: a szerelem. Kiderítette, hogy kiszemeltje a Vasasban vív, és rábeszélte szüleit, hogy őt is beírassák. Nos, a fiú két hét után abbahagyta, Nagy Tímea ellenben maradt. Ő viszont – elmondása szerint – borzasztóan tehetségtelen vívó volt. Olyannyira, hogy edzői egy év után azt tanácsolták a szülőknek, nézzenek inkább másik sportágat a leányzónak. Nem számoltak viszont makacsságával. És noha az is négy évbe telt, hogy egyáltalán versenyengedélyt kapott, és mindig sokkal többet kellett edzenie, mint társainak, idővel túllépett rajtuk.

Küzdeni, lemondani, de kitartani

A két klasszis ebben: az alázatos munkában látja a győzelem receptjét.

Tele volt küzdelemmel, falhoz csapott sisakokkal a sikerig vezető út. De ez mind kellett ahhoz, hogy felállhassunk az olimpiai dobogó tetejére. Semmit nem ér az olimpiai bajnoki cím, ha nincs mögötte iszonyatos mennyiségű munka

– fogalmazott Nagy Tímea.

– Mindenről lemondtam, de közben semmiről sem. Hiszen az egész napom a vívásról szólt. Nem mentem moziba, bulizni, fodrászhoz, sehova. Edzettem. Be kellett hoznom a hátrányomat. Nekem ez egy küldetés volt, hogy csak azért is behozom a hátrányomat.

Kőbán Rita szerint, hogy miről mondott le, azt nem tudja, mert lemondott róla. Azt viszont tudja, hogy mit nyert.

– Lehet, hogy nem jártam osztálykiránduláson, de 18 évesen Párizs utcáin sétáltam. Olyan helyekre jutottam el a sport által, ahová amúgy sosem jutottam volna el – mutatott rá, hozzátéve, a sportban – akárcsak az élet más részein – meg kell tenni mindent, hogy „ne legyen fogás az emberen”.

„Pár percre megállt az élet”

Hogy milyen élmény a csúcson lenni, arra a kajakozó rövid, meglepő választ adott: – Fárasztó, borzasztóan.

Ő úgy látja, az olimpiai döntőkben ugyanazt kellett csinálni, mint addig, „csak nagyon”.

– Mi azokban a percekben, amikor megnyertük az olimpiát, azt kérdeztük egymástól, mi lehet most otthon. Akkoriban megállt az élet Budapesten, ha magyar sportolók döntői voltak, és hatalmas dudaszó kísérte a győzelmeket – emlékezett Kőbán Rita.

– Milyen érzés olimpiát nyerni? Megfoghatatlan. Leírhatatlan. Mint amikor az embernek gyermeke születik – mondta Nagy Tímea. Neki amúgy e két dolog többé-kevésbé össze is mosódik, hiszen volt olyan ötkarikás játéka, amelyre úgy edzett, hogy közben újszülött kislányát is gondozta.

A kudarc jobb tanár a sikernél

Az előadás egyik legérdekesebb részeként a sportolók a kudarc feldolgozásáról beszéltek, egyetértve abban, hogy – bármilyen furcsa is – a kudarc jó dolog a sportoló életében.

– A kudarc a legjobb tanítómester, mert megmutatja, hol és mit rontottam el. A győzelemből ezt nem lehet megtanulni. És fontos az is, hogy ezt a tudást nem lehet átadni. Az ember csak saját maga tanulhatja meg – fogalmazott Nagy Tímea.

Kőbán Rita azt javasolta a szolnoki fiataloknak, ha vereséget szenvednek, mindig azt a kérdést tegyék fel maguknak: ebből mit kell megtanulnom? Szerinte az élet minden területén használható tudást szereznek belőle.

És hogy miért érdemes mégis belevágni a sportolásba, azt Kőbán Rita remekül összefoglalta.

A sport elképesztő tartást ad. Úgy lépünk át a felnőttek világába, hogy ismerjük a fájdalmat, ismerjük a határainkat, megismerjük saját magunkat. A sport megtanított arra, mikor kell nemet mondani, és mikor kell kétszer is igent. Nem mindenkiből lesz olimpiai bajnok, és az élsport nem az egészségről szól. De elképesztő önismeretet ad.

„Szolnok a második otthonom” Az előadáson kiderült, mindkét olimpiai bajnok kötődik Szolnokhoz és a Jászkunsághoz. Nagy Tímea esetében ez korábban is ismert volt, hiszen évről évre résztvevője a hagyományos szolnoki évzáró Olimpici-versenynek. Kőbán Rita most elárulta, gyerekkorában rengeteget jártak Karcagra nyaralni. Szolnokot pedig második otthonának nevezte, az Alcsi-Holt-Tisza versenypályáján eltöltött megannyi edzőtábor, válogatóverseny miatt.