Az elejére annyit, hogy hosszú évek után 2023 őszén változott az NB II. versenykiírása, az első és talán a legfontosabb, hogy szeptember óta 8x8 csapatból áll a harmadosztály mezőnye. Vármegyénk együttesei a G, illetve a H csoportban játszottak az elmúlt időszakban. Az oda-vissza meccsekből álló alapszakaszt követően a csoportok 1–4. és az 5–8. helyezettjei keresztbe játszanak majd egymással az érmekért, illetve a helyezésekért. A tisztánlátás kedvéért: 11. fordulót tudtak le idáig a csapatok, tehát még további három kör vár rájuk az alapszakaszban, ezt követően újabb nyolc mérkőzést vívnak majd a rájátszásban.

A Mezőtúri AFC-Syngenta legénysége az első fordulóban vereséggel rajtolt Orosházán, a további tíz meccsüket azonban megnyerték, így megérdemelten telelnek az H csoport élén.

– Azt gondolom, hogy a szezon nagy részében jó teljesítményt nyújtottunk, tekintélyt parancsoló győzelmeket arattunk – nyilatkozta honlapunknak Csizmadia Tamás edző. – Sikereinkben nagy szerepet játszott, hogy jó a hangulat a csapatnál, a játékosok tudnak küzdeni egymásért, és szurkolótáborunk is mellettünk áll. Tudjuk, hogy csak féltávnál járunk, és a java majd csak ezután követezik, amikor G csoport első négy helyezettjével találkozunk. Azt mondom, hogy a mezőny elején lehetünk a végelszámolásnál. A tervek szerint január 9-én kezdjük a felkészülést, heti három tréninggel, valamint edzőmeccsekkel hangolunk majd a február 18-i bajnoki folytatásra, ami a Berettyóújfalu otthonában lesz. Elképzelhető, hogy az utóbbi meccsen már két új játékos is bemutatkozik majd sorainkban.

A címvédő törökszentmiklósi Székács KE GÉP-PRO gárdája a G jelű nyolcasban váratlan hazai vereséggel kezdte a szezont, amikor hétgólos vezetésről kikaptak az Üllő csapatától. Szloska Krisztián edző szerint leginkább sérülések, betegségek zavarták a munkát. – Volt, hogy alig tudtunk kiállni, annyi hiányzónk volt – mondta a szakember. – Kulcsembereink közül Buday Dánielt, az elmúlt évad gólkirályát, Gelley Dávidot és Zsigmond Gergelyt több meccsen is nélkülöznünk kellett. Ennek ellenére is a harmadik helyen állunk az NB II. egyik legerősebb csoportjában, és minden bizonnyal a felsőházban játszhatunk majd. Nagyon szeretnénk, ha a január 9-én komplett csapattal tudnánk elkezdeni felkészülést. Sok munkával és edzőmeccsekkel hangolunk majd a február 17-i PLER Budapest elleni idegenbeli szezonnyitóra.

A Szolnoki KCSE az elmúlt évadban csak bravúros hajrával tudta bebiztosítani harmadosztályú tagsását. A mostani szezonban is szükség lesz majd az egyre javuló játékra, és a győzelmekre.

A szezont egy új szakember, Kovács Attila irányításával kezdte el az együttes. – Nem örültünk neki, amikor megtudtuk, hogy az erősebbnek mondott, a G csoportba soroltak bennünket – mondta Kovács Attila. – Ha rutinosabbak és egy picit szerencsésebbek vagyunk, akkor előrébb is állhatnánk a tabellán, de ez a realitás. Voltak olyan meccseink, amikor sokáig tartottuk magunkat, például a Csömör és a PLER ellen, a bravúr azonban elmaradt. Nálunk nincsenek olyan magasabb osztályt is megjárt kézilabdázók, mint vetélytársaiknál. Játékosainknak tanulmányi, vagy munkahelyi elfoglaltságaik miatt edzéseket és meccseket kellett kihagyniuk, és ez sajnos a jövőben sem változik. Ennek ellenére nem vagyunk kétségbe esve, és úgy gondolom, hogy nem lesznek kiesési gondjaink. Az még kérdéses, hogy hol kezdjük a felkészülést a január közepén, hiszen a Tiszavirág Aréna játékterét felújítják. Az ideiglenes helyünkön is gyűjtjük majd az erőt, a terveink szerint két új játékossal sorainkban.

A Túrkevei VSE újoncként vágott neki a bajnokságnak. – Már a kezdés is rosszul sült el, hiszen sérülés miatt elveszítettük átlövőinket, akik azóta sem tértek vissza közénk – mondta Patocskai László edző. – Kevesen vagyunk, volt olyan, hogy az egyik találkozón csak hét szélsővel tudtunk felállni. A meccsek nagy részében úgy húsz percig tartottuk magunkat, aztán elfáradtunk és sorra kaptuk a gólokat. Az igazság, hogy nálunk mindenki sportszeretetből játszik, így nem könnyű a klubhoz csábítani játékosokat. A csapat nevében megígérhetem, hogy nem adjuk föl, bízunk a tisztes helytállásban, január 9-én folytatjuk a munkát.