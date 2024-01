– Hogyan értékeli a dartsvilágbajnokságot?

– Az utóbbi évek egyik legjobb világbajnokságán vagyunk túl – értékelte a vb-t Kovács István. – Nagyon színvonalas, érdekes és meglepetésekkel teli torna volt. Több esélyes is hamar kiesett, egyedül Humphries hozta azt, amire tőle számítani lehetett. Én Michael van Gerwent vártam győztesnek, az utóbbi időben jó formában volt, kellő tapasztalata is megvan ahhoz, hogy nyerjen, de a negyeddöntőben egyszerűen nem jöttek a dobásai.

– Ki okozta önnek a legnagyobb meglepetést, illetve a legnagyobb csalódást?

– Említhetném Luke Littlert, de tudjuk jól, hogy mire képes, ismerem személyesen, többször is találkoztunk már. A meglepetés inkább az volt, hogy ekkora nyomás alatt is képes volt így teljesíteni. Mellette Brendan Dolan kiemelkedő teljesítményére sem számítottam, aki előbb Gerwyn Price-t, majd Gary Andersont is kiejtette. A legnagyobb csalódás pedig Price volt számomra, nem gondoltam volna, hogy már a harmadik körben kiesik, hiszen mentálisan is nagyon erős, többet vártam tőle.

– Melyik volt számára a vb legjobb mérkőzése?

– Rob Cross és Chris Dobey összecsapása. Dobey 4:0-ra is vezetett már az öt szettig tartó küzdelemben, Crossnak azonban sikerült „belemászni ellenfele fejébe”. Kétszer is megcsinálta azt, hogy nem dobott rá a bullra, hanem kerekített, úgy, hogy Dobey is kiszállón volt. Tudta, ha nem dobja meg, akkor elúszhat számára a meccs, de mégis bevállalta, és bejött. Úgy gondolom ennek nagy jelentősége volt abban, hogy Cross meg tudta fordítani a meccset.

– Mit szólt a döntőhöz?

– Nagyképűnek tűnnék, ha azt mondanám, hogy eltaláltam előre a döntő kimenetelét és a 180-ak számát is a családi tippjátékban (nevet). Egyébként színvonalas finálé volt, 4:2-nél nem gondoltam volna, hogy Littlert állva hagyja Humphries, és zsinórban öt szettet is megnyer, de sikerült összeszednie magát és nagyon keveset hibázott a végén.

– Decemberben Turai Krisztinával, a Szolnoki Baglyok versenyzőjével Angliában jártak, a WDF-világbajnokság döntőjében, ahol Krisztina második helyet ért el. Milyen élmény volt a vb?

– Kriszti még 2022 decemberében, Hollandiában vívta ki, hogy döntőt játszhat majd egy évvel később. Így a 2023-as esztendőnk javarészt arra ment rá, hogy Krisztit a lehető legjobban felkészítsük a versenyre. Hátrányból indult, hiszen olasz ellenfele, Aurora Fochesato tapasztaltabb versenyzőnek számít, míg Krisztinek meg kellett szoknia ezt a közeget, ami hellyel-közzel sikerült is. Ráadásul az egyik szettet meg is nyerhette volna, hiszen több nyila is volt a kiszállóra. Ha azt sikerül megdobnia, akkor akár nyerhetett is volna, de így is nagyon büszkék vagyunk rá. Szerintem még fel sem fogta, hogy milyen helyen járt, hiszen a Lakeside Country Club a darts őshazájának számít. Kriszti mellett egyébként Borbély András is képviselte hazánkat Angliában, Andris ráadásul Luke Littler helyét vette át, aki nem indulhatott a WDF és a PDC világbajnokságán egyszerre, utóbbi pedig jobb pénzdíjjal jár, így természetesen azt választotta.

– Hogyan készül a 2024-es évre a Szolnoki Baglyok Darts Club?

– Nagy átalakuláson megyünk keresztül. A versenyeket általában önerőből oldjuk meg, ami külföldi versenyeknél nagy összegeket jelent. A 2022-es WDF-világbajnokságra Hollandiába az NHSZ, a döntőre, Angliába pedig a Magyar Darts Szövetség támogatásával jutottunk el. A klub ennek okán kötött egy együttműködési megállapodást a Honvéd Auróra Sportegyesülettel, így Kovács Tamara, Turai Krisztina és Kotlár Botond is a hivatalos versenyeken a Honvéd színeiben indul majd, ezzel segítve a versenyeztetést, viszont ugyanúgy nálunk készülnek. Emellett szeretnénk folytatni az utánpótlásképzést, várjuk továbbra is a dartsozni vágyó fiatalokat, illetve a felnőtt klubtagokat is szeretnénk minél több versenyen indítani.