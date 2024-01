Maradjunk még egy kicsit a tavalyi esztendőnél: Csikós Zsóka a szegedi országos bajnokságon bizonyította, hogy nemcsak 500 méteren korosztálya legjobb kajakosa, hanem a leghosszabb, 5000 méteren sem talált legyőzőre. – Elégedett vagyok, hiszen a fő számomban, 500 méteren sikerült a győzelem, és ötezren is én lettem a bajnok, párosban pedig dobogós helyeket szereztünk társaimmal – mondta honlapunknak Zsóka, az ob zárását követően. – Nekem vége a szezonnak, egy hónap pihenőt kaptam, ami rám fér, hiszen sűrű volt az idény.

Bizony, ráfért a pihenő az immár öt éve szolnoki színekben szereplő versenyzőre, aki július első hétvégéjén az olaszországi Auronzóban megrendezett világbajnokságon tagja volt az U23-as korosztályban a K–4 500 méteren világbajnoki címet szerző csapatunknak. A következő számban, K–1 1000 méteren több mint három másodperccel bizonyult jobbnak a második helyen záró vetélytársánál. Majd a „királynő számban”, 500 méteren egyesben is korosztálya legjobbjának a bizonyult a világon. Egy nagy levegővétel után július végén a portugáliai Európa-bajnokságon „csak” egy számban, 1000 méteren indult, amit fölényesen nyert meg, több mint öt másodpercet vert az egész mezőnyre.

Mint hírporálunk is megírta, tavaly márciustól továbbra is szolnoki színekben, de már egy másik edzővel, Budapesten, Mórocz Istvánnál végzi felkészülését az esztergomi származású kajakos hölgy.

– Jól éreztem magam a szolnoki Hadvina Gergő edző csapatában – mondta Zsóka.

Gergő nagyon sokat tett azért, hogy idáig eljussak, ám tavaly márciusban elváltak az útjaink. Azóta már Csepelen, a Kolonics György Vízisport Központban készülök egy hétfős csapatban, amelyben nagyon jól érzem magam. Mórocz edző nagyon sokat segített nekem, hogy máshogy álljak a versenyzéshez, és az eredmények alapján ez minden szempontból hatásos volt. Szerencsére a szolnoki klub elnöke, dr. Farkas Gabriella támogatott a váltásban, és azóta is mindenben a segítségemre van.

Zsókának ez az utolsó éve az U23-sok között, nyilván nem lesz idegen számára a felnőtt-mezőny sem, hiszen 2022-ben az 500 méteren Eb-bronzérmes K–4-esben lapátolt, és a maratoni távokon is érmeket szerzett. A honi mezőnyben tavaly is döntős volt a válogatókon, de nem tudta kiharcolni a csapatba kerülést. Más kérdés, hogy akik kiharcolták, azok sem remekeltek, hiszen a három 500 méteres olimpiai számban csak az egyesben induló Csipes Tamara szerzett egy bronzérmet. A négyes egységünk hetedik lett, míg páros hajónk döntőbe se jutott. Azt azonban mindenki tudja, hogy az idei év mindenben más lesz, hiszen Párizsban rendezik az olimpiát.

– Én is tisztában vagyok vele, hogy ebben az évben mindenki dupla energiával dolgozik majd, hiszen az olimpia mindent felülír – folytatta Zsóka. – Párizsban mindössze három szám szerepel majd a nők programjában, és itthon is mindenki erre fókuszál. Ne feledjük, hogy az olimpiai bajnokaink közül szülés után Hadvina Dóra és Csipes Tamara már tavaly versenyzett, míg Kozák Danuta is edzésbe állt, és akkor még nem beszéltem a velem hasonló korú fiatalokról. Egy biztos, pokoli nehéz lesz csapatba kerülni az olimpián. A lényeg, hogy a válogatókon egyesben kell jól teljesíteni, hogy csapatban legyek. Megy is a meló ezerrel, igyekszem felkészülni az évad feladataira. Februárban és márciusban három-három hétig gyűjtjük az erőt Sevillában. Május elsején pedig kezdődnek a versenyek, épp Szolnokon az első tájékoztatóval és válogatóval rajtolunk, mint mondtam, az olimpia jegyében.

Az év jelentősebb felnőttversenyei:

5. 01–02. I. Tájékoztató és válogató, Szolnok

5. 08–09. Európai olimpiai pótkvalifikációs verseny, Szeged

5. 10–12. I. Világkupa, Szeged

5. 24–28. II. Világkupa, Poznan

6. 05–07. II. Válogató, Szeged

6. 13–16. Európa-bajnokság, Szeged

8. 06–11. Nyári olimpia, Párizs

8. 14–16. Országos bajnokság, Szolnok

8. 25–27. Világbajnokság, Samarkand