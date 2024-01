Beérett az elmúlt évek szisztematikus munkája. Hosszú ideje építettük a csapat gerincét, de most értek be igazán a játékosok, és ezért tudtak szintet lépni. Az már az utánpótlásban is látszott, hogy tehetségesek, de mentálisan most lettek igazán erősek – mondta a női válogatott tavalyi bravúros Eb-negyedik helyével kapcsolatban Cziczás László, a Szolnoki Olajbányász korábbi csapatkapitánya, aki jelenleg Székely Norbert szövetségi kapitány egyik segítője a csapatnál. A szövetségi honlapnak adott interjújában az egykori szolnoki klasszis a közelgő soproni olimpiai kvalifikációs tornáról is beszélt.

„A világranglistán Kanada, Japán és Spanyolország is előttünk áll, a papírforma szerint nem mi vagyunk az esélyesek, de hazai pályán három lehetőségünk, vagy fogalmazhatok úgy, hogy meccslabdánk van. Ez életünk sansza, így is kell hozzáállnunk, és úgy gondolom, bármelyik mérkőzést képesek lehetünk megnyerni. Az első pillanattól kezdve nem szabad spórolnunk semmivel, itthon leszünk, remélhetőleg telt ház előtt szerepelhetünk, és akár a háromból egy megnyert meccsel eljuthatunk a nyári olimpiára. Természetesen az én edzői karrierem csúcspontja is lenne, a sikerülne Párizsba kvalifikálnia magát a magyar női válogatottnak” – fogalmazott Cziczás László.

A válogatottnál betöltött szerepéről azt mondta, szürke eminenciás, aki mindig azt keresi, hogy miben tud segíteni a szövetségi kapitánynak. Mindezt szerinte a napi rutin során szerzett tapasztalataival, meglátásaival tudja megtenni.