A debreceni páros első felét igyekszik elfogyasztani szombaton a Szolnoki Olajbányász legénysége. Nem kulináris élvezkedésről van szó, és még az is lehet, hogy semmilyen élvezet nem lesz a dologban.

Arról van szó, hogy a piros-­feketék a DEAC vendégei lesznek ma a bajnoki alapszakasz 16. fordulójában, majd január 24-én ismét a debreceniekkel csapnak össze, immár hazai környezetben, a Zsíros Tibor Magyar Kupa negyeddöntőjében. Utóbbi találkozó tétje, hogy melyik csapat szerez indulási jogot az április 6–7-én rendezendő négyes döntőbe.

Márpedig ha van csapat, amely garantáltan megakad az ellenfelek torkán, az Andjelko Mandics gárdája.

A DEAC hazai tekintetben iszonyú magas szintre fejlesztette védekezését, a Falco csapatával karöltve e téren messze kitűnnek a ligából. Mindennél többet mond: eddig 15 találkozójukból csak ötször fordult elő, hogy az ellenfél 80 pontnál többet szerezzen ellenük. Ehhez jön a brutális magasszekció az exszolnoki Andre Williamsonnal, így bár átlagban kevés pontot szereznek, gyötrelmes út az, amely a mostani DEAC-on át vezet a győzelemig.

Márpedig muszáj lenne valamit mutatnia a Tisza-parti gárdának. Az Olaj jól startolt ősszel, ám a kezdeti lendület elcsitult, jöttek a vereségek és ezzel párhuzamosan az edzőváltás is, így január közepén a Szolnok épphogy pozitív mérleggel áll az Úr színe előtt – meg a tabella negyedik helyén. Merthogy a nyolc győzelemmel és hét vereséggel rendelkező Olajbányász a mezőny sűrűsége okán még ezzel az amúgy szerény teljesítménnyel is az élmezőnyben tudott maradni.

Ahhoz viszont, hogy ott is maradjon, most már győzelmek kellenek.

Az alapszakasz 1-2. helye bizonyára elkelt, a fennmaradó play-off helyekre – pláne a pályaelőnnyel járó 3-4. pozícióra – nyolc-kilenc, szinte egy rakáson lévő csapat veti rá magát a folytatásban, köztük a mai ellenfél DEAC is.

Látták a fordulatszám-növelés szükségét a Tiszaligetben is, ezért a klub az új évet a játékospiacon kezdte. Meg is találták Anthony Durhamet, aki a megüresedett, ötödik légiós posztra érkezett Svédországból. A 29 éves amerikai dobóhátvéd a jelenlegi svéd élvonalban 19,5 pontot, 5,1 lepattanót és 4,0 asszisztot átlagolt, így joggal remélhetik: erőssége lesz az Olajnak is. Mellette remélhetőleg az elmúlt hetekben érkezett irányító, Sztrahinja Jovanovics is mihamarabb beilleszkedik Szarvas Gábor rendszerébe.

– Nagyon élvezem a város és a klub atmoszféráját, tárt karokkal fogadtak – mondta a minap utóbbi kapcsán Jovanovics. A szerb játékos a DEAC-meccsről is szólt a klubhonlapnak, mint mondta, volt egy hetük a mérkőzésre, így minden apró részletre felkészültek. – Győztes mentalitású csapat vagyunk, biztos vagyok abban, hogy változtatunk a jelenlegi helyzetünkön – értékelt Jovanovics, hozzátéve, szeretnék visszaszerezni legalább a harmadik helyet a bajnoki tabellán.

Októberben, az akkor még Miodrag Rajkovics vezette Olaj 73–66-ra legyőzte a DEAC-ot az alapszakasz első körében. Ahhoz, hogy Debrecenben is sikerrel járjanak, elő kell kapni azt a győztes mentalitást. Annak hiányában már a páros első fele is nagy falat lehet.

Az NB I. 16. fordulójának párosításai:

Szombat: DEAC–NHSZ-Szolnoki Olajbányász, Kometa Kaposvári KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely, Sopron KC–Egis Körmend, MVM OSE Lions–Arconic-Alba Fehérvár, Atomerőmű SE–NKA Universitas Pécs, SZTE-Szedeák–Budapesti Honvéd, 18.00. Pénteken játszották: Kecskemét–ZTE KK 93–81