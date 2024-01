Egy biztos, több szempontból is érdekes összecsapás várható, egyrészt a feleket mindössze egy győzelem választja el egymástól a tabellán, lehet mondani, hogy négypontos meccs előtt állnak. Másrészt, a Sopron vezetőedzője, Gasper Potocnik közel négy éven át az Olaj szakvezetőjeként dolgozott tavaly májusig. Első számú segítője pedig az a Szarvas Gábor volt, aki most a piros-feketék vezetőedzője. Ezúttal viszont egy mérkőzés erejéig vetélytársak lesznek.

– Pályafutásom során előfordult már, hogy az aktuális csapatommal az előző ellen játszottam, tudom kezelni a helyzetet – nyilatkozta Potocnik, az SKC honlapján. – Jól éreztük magunkat Szolnokon, a család is, én is, tényleg sok szép emlék fűz oda és sok barátom él ott, jó lesz velük újra találkozni, miként a kollégámmal is. Ugyanakkor elsősorban nem barátkozni, nosztalgiázni, a régi ismerősökkel találkozni megyek Szolnokra, hanem azért, hogy új csapatommal tovább haladjunk a megkezdett úton, tovább folytassuk a jó sorozatot.

Az Olaj irányítója, Pongó Máté is szerepelt a Potocnik által irányított együttesben: – Egykori edzőnkkel és új légióssal érkeznek hozzánk a soproniak, akiket hétponttal legyőztünk idegenben – mondta Máté a klub honlapján. – Kemény védekezésre számítunk a részünkről, ám nekünk is bele kell állnunk a védekezésbe, az elmúlt paksi meccshez képest. Hazai pályán közönségünk segítségével megakarjuk nyerni a mérkőzést.

További párosítások:

Kecskemét–DEAC (pénteken lapzártánk után ért véget). Szombat: Alba Fehérvár–Szedeák, ZTE KK–Oroszlány, Falco KC–Bp. Honvéd, 18.00, Körmend–Atomerőmű SE NKA Pécs–Kaposvár, 19.00.