Szinte napra pontosan két évvel története egyik legnagyobb kudarca után, a magyar férfi-kézilabdaválogatott revansot vehet Izlandon.

Emlékezetes a nap: 2022. január 18-án a nemzeti együttes a Budapesti Kézilabda Aréna 20 ezer nézője előtt 31–30-ra kikapott az északiaktól, ezzel minden idők leggyengébb, 15. helyezését elérve, már a csoportkörben búcsúzott a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságról. 2024-ben újra kontinensviadalra gyűlnek össze Európa csapatai, és milyen az élet: Magyarország január 17-én újra farkasszemet nézhet az izlandiakkal a csoportkörben.

Ez a magyar csapat persze már nem ugyanaz, amely két éve súlyosan megégett hazai pályán. Mikler Roland 2010 óta először nem lesz ott az Eb-n, a keretet jócskán megfiatalította José María Rodríguez Vaquero szövetségi kapitány, akinek a vezetésével az együttes már kijutott a márciusi, olimpiai selejtezős tornára. Nem mondhatja el ez utóbbit magáról viszont a magyarok egyik csoportellenfele sem: a mieink mellett a C jelű négyesben szereplő Montenegró, Szerbia és Izland is az olimpiai kvótaszerzés esélyére hajt a németországi Eb-n – már csak ezért is roppant nehéz dolga lesz a továbbjutással Chema Rodríguez fiainak.

A magyarok számára egyébként az Izland-meccs az utolsó lesz a csoportküzdelmekben. Először majd pénteken, Montenegróval, majd vasárnap, Szerbiával csapnak össze.

Maga a torna viszont már ma, a Franciaország–Észak-Macedónia, valamint a Németország–Svájc mérkőzéssel elkezdődik. A nyitómeccs biztosan sporttörténelmi jelentőségű lesz: 53 ezren váltottak belépőt a düsseldorfi nyitányra – ilyen magas nézőszámra még sosem volt példa a sportág fennállása során.

– Mikler nélkül azért más lesz, de a fiatalok beépítése a csapatba feltétlenül hasznos, előremutató – nyilatkozta hírportálunknak Szloska Krisztián, az NB II.-es törökszentmiklósi Székács KE szakvezetője, akit épp az Eb-re utazás közben értünk el, és akit arról kérdeztünk, szerinte mire lehet képes a magyar csapat Németországban. – Nehéz a csoportunk, de maga az ág is az. Nagy lökést adna szereplésünkhöz egy Montenegró elleni győzelem, a valódi vízválasztó pedig a Szerbia és az Izland elleni találkozó lesz majd. Azt gondolom, ha előrébb tudnánk lépni a legutóbbi Európa-bajnoki szerepléshez képest, az már sikernek számítana. Elsőként azt mondanám, a fő, hogy legyen meg a továbbjutás.