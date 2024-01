A minap Gödöllőn rendeztek – jótékonysági céllal is – asztalitenisz-versenyt 14 éven aluli sportolók számára. A szolnoki Jászkun Volán SC fiataljai közül heten vettek részt az eseményen, melyről ifj. Szöllősi Péter, a klub edzőcsapatának tagja számolt be érdeklődésünkre.

A versenyzési engedéllyel rendelkezők mezőnyében a 9 éves Farkas Péter megnyerte négyfős csoportját, majd az elődöntőben 13 éves gödöllői ellenfelét is legyőzte 3:0-ra. A döntőben azonban a kecskeméti Bíró Mátéval szemben maradt alul és szerzett ezüstérmet.

A nem igazoltak között Szöllősi Péterék tanítványai közül a 10 éves Koczka Hunor mind a hét mérkőzését megnyerve menetelt az első helyig. A döntőt is magabiztosan nyerte meg 3:1-re 13 éves ellenfelével szemben. Salánki Barnabás is érmet szerzett, hiszen harmadik lett. Öt mérkőzést megnyert, majd a harmadik helyért zajló párviadalon szerencsi ellenfelét győzte le, s állt a dobogó harmadik fokára. A tizenhárom évesek között a tíz éves Balogh Zente és a tizenkét esztendős Nagy Kristóf egyaránt a nyolc közé jutottak, míg Koczka Áron (13) és a fiúk között (is) versenyző 9 éves Holló Lizi a 12-es főtáblára jutottak. Lizi a lányok között nem talált legyőzőre a versenyen, így a legjobbnak bizonyult a lányok között.

KÉP: A szolnoki Jászkun Volán SC versenyzői közül Koczka Hunor (balról az első) arany-, Salánki Barnabás (balról a harmadik) bronzérmet szerzett Gödöllőn FOTÓ: Beküldött