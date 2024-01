– Hogyan lettem fradista? Egyszerű: az apám is az volt. Meccsekre négy-öt évesen, 54 évvel ezelőtt kezdtem járni. Futballoztam is a klubnál, rendkívül tehetségtelen jobboldali bekk voltam – jobb bunkó, ahogy akkor mondták. Ma meg már van, aki a jobb szó lehagyása nélkül emleget – ezt Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke mesélte szerdán, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban.

Eme felütésével a Fradi-elnök bemutatta, ha a pályán anno nem is, előadóként nagyon él, ugyanis egyből megragadta azoknak a srácoknak a figyelmét, akik ellátogattak az előadására.

Kubatov Gábor az Együtt-Egymásért Ifjúsági Klub meghívására érkezett a vármegyeszékhelyre, hogy a sport fontosságáról beszéljen a fiataloknak.

Márpedig a mai magyar sportban igen jó példa a Fradi. Mert mi tagadás: a Fradi jó. Labdarúgó- és vízilabdacsapata évek óta kimagaslik a hazai mezőnyből, de a kézilabda szakosztálya is magas szinten jegyzett. Mellette pedig még számtalan egyéni és csapat sportágban adja a honi és nemzetközi mezőny legjobbjait.

Persze – mint a sportrajongók is emlékezhetnek – nem volt ez mindig így. Mikor Kubatov Gábor az egyesület elnöki feladatait átvette, elmondása szerint elég nagy rendetlenséget tapasztalt a klub háza tájékán, és nem segített szerinte az sem, hogy az akkori baloldali országvezetés számára nem sokat jelentett a sport.

Neki viszont határozott elképzelései voltak a Fradiról. Nem lehettek többé kifizetetlen edzők, befizetetlen adók.

– Úgy nem lehet sportot csinálni, hogy sumákolunk. Hiszen a sportban az eredményességhez rendnek kell lenni, ezért nekünk is transzparenssé kellett válnunk – fejtette ki a klubvezető, hozzátéve, eleinte gond volt az infrastruktúrával is.

– Ahol nincsenek megfelelő körülmények, oda nem szívesen mennek sportolni a gyerekek. Ezért is fontos az infrastruktúra-fejlesztés. Ez kapcsolódik ahhoz, hogy a játékkonzolok, okostelefonok virtuális világa elszívja a fiatalokat. Hiszen ott mindig gyönyörű helyeken futunk ki az – elképzelt – pályára, mindig győzünk, és meg sem kell izzadnunk.

Pedig a sportolás lényege éppen az, hogy el kell hagynunk a komfortzónánkat

– mondta Kubatov Gábor.

– A mai sztársportolók – folytatta – sok-sok órát edzenek naponta, mert csak így érhetnek el eredményt. Ezért is remek dolog a sport: a való életre tanít. Mert az iskolába is bele kell tenni a melót, ahogy később a munkába is. Mert nem leszel jó focista, jó mérnök, jó festő-mázoló, ha nem csinálod rendesen.

– A Ferencváros épp ezért „vadászik is a tehetséges magyar gyerekekre. A sport egyébként az egyik legjobb pénzkereseti lehetőség. A 18-19 éves focistáink már havi másfél millió forintot keresnek, a felnőttek között van, aki 25 milliót. Irdatlan pénzeket lehet keresni a focival. A répa be van lógatva mindenkinek. De ez óriási munkával és sok lemondással jár – mutatott rá Kubatov Gábor.

Hozzátette, érdemes azért is a sportot választani, mert ott nincs különbség emberek között, csak a teljesítmény.

Tök mindegy, hogy honnan jöttél, milyen a bőröd színe. Ha felveszed a mezt, mindenkit ugyanaz a kötelesség terhel

– fogalmazott.