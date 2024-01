Jóval sötétedés után a besenyszögi sportcsarnokban találkoztunk „donkeszékkel”. Egyre, másra érkeznek az arénába a fiatal srácok és lányok, kiknek többségéről, első ránézésre nem tudná megmondani egy laikus ember, hogy valamilyen erősportágban vitézkednek. Az erőtől duzzadó alkarok és bicepszek azonban némi támpontot nyújtanak efelől, s csak akkor bizonyosodik be, hogy valóban karbirkóznak, azaz szkandereznek, amikor két sebességváltó-bottal kiegészített kávézóasztalnál egyetlen szemvillanás alatt hátranyomják az irántuk érdeklődő újságíró nyeszlett felső-végtagját. Akinek csupán annyi szkandermúltja van, miszerint egykoron az iskolában a fiúosztálytársakkal, energialevezetés gyanánt, valamint a falkavezéri pozícióharcként erőt fitogtatott. Illetve, hogy egyik kedvenc Stallone-filmje volt anno a Túl a csúcson, melyben a főhős a fia szeretetéért és egy kamionért nevez be egy karbirkózó-versenyre.

A Szolnoki Megtorló Karok sportegyesületétől tavaly egy jelentősebb létszámú tagság kivált, s tulajdonképpen ez a csapat alkotja nagyjából a Donkesz Team-et

– magyarázza létrejöttüket Donkó Csaba elnök anélkül, hogy kikottyantaná, mi volt a szakítás oka. No, de bennünket ezúttal az új klub érdekel.

– A mi szakosztályunkat fiatalok alkotják. Mondhatni utánpótlás-nevelő egyesület vagyunk, ahol a tizenévesek többsége hazai és nemzetközi szinten is junior és fiatal felnőtt kategóriákban versenyez. Legfőbb támogatónk egyelőre jómagam, illetve a cégem, valamint a besenyszögi önkormányzat, Balogh Zoltán polgármester úrral az élen, akinek a sportcsarnokban egy kis terem használatát köszönhetjük. Ezt a helyiséget szereltük fel a tréningekhez szükséges eszközökkel. Rettentő nagy hála a teremért, és optimális is lenne nyolc-tíz főre, de a Donkesz Team sportolói tagsága néhány hónapon belül közel húsz főre duzzadt. Kinőttük, no! – tárja szét a karját Donkó Csaba.

Balról: Farkas Zoltán, Csabajda Bianka, Csőke Csaba, Gólya Adrienn és Donkó Csaba

Fotó: Mészáros Géza

Az elnök arról is beszámolt, hogy a besenyszögi sportcsarnokban heti öt edzést tartanak. Vannak helyi fiatalok, de átjönnek Szolnokról, Tószegről, Jászkisérről és Tiszasülyről is gyerekek. A mag legalább három éve együtt van.

– Súlyzós edzéseket végzünk itt és asztalozást – mutat körbe a vasakkal és bútorokkal berakott, s immáron jól belakott helyiségben Farkas Zoltán edző.

De nem panaszkodunk, mert ez a mi kis otthonunk. Csoportos foglalkozásokat tartok, hogy valahogy elférjünk. Odabent az erősítés és taktikai felkészítés zajlik, a csarnokban pedig gimnasztikázunk, futunk és kiegészítő gyakorlatokat végzünk

– sorolja a napi edzésmunkát a tréner.

Donkó Csaba elnök négy fiúgyermekéből három a csapat erőssége. Az ifjabbik Csaba 21 esztendős és 75 kg-ot nyom, Márk 18 évesen 55 kilós, a 17 esztendős Patriknál pedig jelenleg 72 kilóra szalad fel a mérleg nyelve. Farkas Zoltán edző Vivien nevű lánya húsz esztendős, és a szkander mellett focizik is. Egy párt alkotnak azzal a szintén húsz éves Botta-Dukát Gáborral, akit a hazai és a nemzetközi mezőnyben is a legjobbak között jegyeznek. No, és itt van Gábor Bettina nevű húga is, aki a tornát és a táncot cserélte le a karbirokra. Ők mindannyian a hazai országos és nemzeti bajnoki érmeken túl Európa- és világbajnokságokon, világkupákon is remekelnek. Jobb és bal kézzel egyaránt. E családias csapaton túl a Donkesz Team tagjai között feltörekvő ifjú tehetségek, kiknek már ugyancsak méretes az eredménylistájuk. Mások mellett például Csabajda Bianka, Gólya Adrienn vagy Csőke Csaba. A Magyar Szkander Szövetség, amely a Világ Szkander Szövetség (WAF) tagja, az ország legsikeresebb és legígéretesebb egyesületének a besenyszögi Donkeszt tartja, amely jelenleg a január 27-én Szegeden megrendezendő országos szkander bajnokságra készül.

Reméljük, ezen a tornán is túl lesznek a csúcson...

Donkó Márk és Botta-Dukát Bettina a hazai és nemzetközi porondon is bizonyítottak már

Fotó: Mészáros Géza

A szkander vélhetően Írországból indult hódító útjára

A karbirkózás vagy szkander a birkózás egyik fajtája; ír eredetet tulajdonítanak neki. Az győz, aki a másik csuklóját egy meghatározott vonalra vagy – műkedvelői szintnél maradva – az asztal lapjára szorítja. A versenyzők állva vagy ülve, asztalra helyezett könyökkel indíthatnak (habszivacs alátét általában megengedett), és másik kezükkel az asztalba épített fogantyúba kapaszkodhatnak. A csukló a rajtnál egyenes marad, úgy, hogy kilátszik a hüvelykujj bütyke, a vállak vízszintesen helyezkednek el az indításnál. Súlycsoportok és nemek szerint szerveznek versenyeket belőle, nemzetközi szabályok szerint, ezek versenyenként eltérőek lehetnek.