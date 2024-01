Két hete történt, hogy a Szolnoki Olajbányász egykori kiválósága, a 98-szoros válogatott center, a ma már a hazai szövetség elnökeként ténykedő Báder Márton, valamint a szövetségi főtitkár Bodnár Péter élő televíziós adásban sorsolta ki a 2024-es Magyar Kupa negyeddöntőinek január 24-ei párosításait. Akkor az NHSZ-Szolnoki Olajbányász nevét rejtő cetlit végül Bodnár főtitkár csomagolta ki. És mivel az Olaj csapatát tartalmazó papír volt az utolsó a kosárban, hát nem volt nagy meglepetés, hogy az ellenfele a Báder elnök által már korábban „kihalászott” DEAC gárdája lesz.

A két hét pedig letelt, így az együttesek ma 18 órakor pályára lépnek, mindketten azzal a nyilvánvaló céllal, hogy kvalifikáljanak az április 6-án és 7-én esedékes final fourba.

Nem ez az egyedüli Olaj–DEAC összecsapás ugyanakkor mostanság. A felek nemrég, január 13-án néztek farkasszemet legutóbb, akkor a magyar bajnokság alapszakaszának 16. fordulójában, Debrecenben. Az Olajbányász akkor egy rendkívül kemény mérkőzésen nyújtott egyenletes teljesítménye révén elhozta a győzelmet a cívis városból, 88–80-nal.

Ezúttal hazai környezetben készül valami ilyesmire a piros-fekete gárda, de így sem mehet biztosra. A Szolnok és a DEAC ugyanis nagyon hasonló produkcióval rukkolt ki eddig az NB I.-ben, előbbi csapat a harmadik, utóbbi a negyedik helyen áll jelenleg a tabellán, 10–7-es, illetve 9–8-as mérleggel.

Ráadásul mindkét gárda jó hangulatban készülődhetett a kupacsatára: a DEAC Körmenden tudott nyerni 70–81-re, az Olajbányász pedig a Zalaegerszeget verte meg a Tiszaligetben 90–83-ra.

– Nagyon fontos volt számunkra a kupamérkőzés szempontjából is, hogy mi lesz a DEAC–Olajbányász mérkőzés végeredménye. Fontos volt, hogy ott megtaláltuk a győzelemhez vezető utat – vélekedett lapunknak a Szolnok Olaj szakvezetője. Szarvas Gábor kiemelte, azóta a debreceniek is és az Olaj is lejátszott egy-egy bajnokit, és mindkét csapat nagy győzelmet aratott. – Emiatt azt gondolom, ötven-ötven százalék az esélye mindkét együttesnek. Ők is, mi is motiváltak vagyunk, hogy bejussunk a négyes döntőbe. Ám ha részünkről mindenki beleteszi ebbe a mérkőzésbe, amit kell, akkor meglehet a vágyott továbbjutás – mondta az Olajbányász vezetőedzője.

– El kell ismerni, hogy a Szolnok jobban küzdött a legutóbbi bajnokinkon, megdolgoztak a sikerért, és megérdemelten nyertek – ezt már Andjelko Mandics, a DEAC trénere mondta, aki a hajdúságiak hivatalos oldalának arról is beszélt, nem feltett kézzel, hanem a visszavágás reményével érkeznek a Tisza-partra.

– Egy-két taktikai újítással is készülünk, ebben kell föléjük kerekednünk. Az Körmenden is beigazolódott, hogyha mentálisan rendben vagyunk, akkor bárkit képesek lehetünk legyőzni. A múlttal nem szoktunk foglalkozni, de szeretnénk visszavágni a legutóbbi vereségért – fogalmazott Mandics mester.

Szolnoki oldalon a hetek óta combhajlító-sérüléssel küszködő Rudner Gábor már közel áll a visszatéréshez, szerdán azonban még nem lesz bevethető. A januárban az Olaj keretéhez csatlakozó Anthony Durham pedig kezd egyre jobban beilleszkedni a Tisza-partiak játékrendszerébe, így a DEAC ellen már vastagabb játékperceket is kaphat.

A Magyar Kupa negyed­döntőinek párosításai:

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Arconic-Alba Fehérvár, Egis Körmend–SZTE-Szedeák, Zalakerámia ZTE KK–Universitas NKA Pécs, NHSZ-Szolnoki Olajbányász–DEAC, 18.00.