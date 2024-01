A jelenlegi nyolcadik helyezés ugyan megfelel az előzetes várakozásoknak, de titkon szeretne még kettőt lépni a bajnokság végére a Szolnoki MÁV NB III.-as együttesének legénysége. A hátralévő tizenhárom mérkőzés első részében szeretnék ezt eredményeikkel megalapozni Horváth Csaba edző tanítványai.

A gárda immár egy hete mozgásban van, semmit nem bíznának ugyanis a véletlenre. A viszonylagosan jó őszi szereplést legalább egy hasonló tavaszival fejelnék meg a Tisza-partiak, amivel tulajdonképpen elégedetten is vonulhatnának majd pihenőre.

A jelenlegi játékosállományt tekintve ennél vérmesebb reményeik nem is nagyon lehetnek, a bajnokság előtt távozó játékosok pótlására ugyanis kevés minőségi labdarúgó érkezett nyáron.

Zömmel fiatalokkal töltötték fel akkor a keretet, akik közül jó néhányuk játékára számít is a szakvezetés a folytatásban. A legnagyobb reménység, Pinto Mario az utolsó fordulók egyikén súlyos térdsérülést szenvedett, helyettesét a felkészülési mérkőzések alatt szeretné megtalálni a tréner. A tehetséges fiatal játékost november végén megműtötték, egyelőre lábadozik, a tényleges rehabilitációt csak jövő héten kezdheti a bal oldali védő.

Rajta kívül mindenki rendelkezésre áll a játékosállományból, akikhez szinte biztosan csatlakozik az őszi szezont a másodosztályú Ajka csapatánál töltő Antal Gábor. Rajta kívül több, egykoron Szolnokon nevelkedő futballista is megfordulhat a vármegyeszékhelyen a következő hetekben, akiknek a leigazolása azonban még a jövő zenéje.

A gárda a Tiszaligeti műfüvön végzi gyakorlásait, ami ugyan az esetleges sérülések esélyét is növeli, ám remélik, hogy azok elkerülik a fiúkat. A hosszú felkészülésnek előnye is lehet azonban, nemcsak az erőnlét javítására, taktikai elemek gyakorlására is szolgálhat. Ezt lovagolná meg az edzői stáb, melynek tagjai a tavaszi meccsekre is szeretnének ütőképes csapatot a pályára küldeni.