A Double Pass munkatársai, egy belga és egy finn szakember érkezett Szolnokra múlt héten csütörtökön, és két napon át figyelte a klub munkáját. Kíváncsiak voltak sok mindenre, leginkább a működésre, az edzések tartalmára és azok vezetésére, az elvégzett munka dokumentációira. A tréningek irányítóival tolmács segítségével – Szigeti György, a klub munkatársa fordított – ültek le beszélgetni még a foglalkozások előtt, majd kiértékelték a látottakat.

Az ügyvezető Földi Sándorral is váltottak néhány mondatot, akitől a klub felépítése mellett szakmai dolgokról is szerettek volna érdeklődni, ez utóbbit azonban inkább munkatársaira hárította az egyesület első embere. Természetesen leültek velük is beszélgetni a vendégek, így Romanek János szakmai, Kun Mihály operatív igazgatóval, valamint a Misovics Sándor, Antal Gábor szekció- és Mészáros Csaba élettani vezetővel is. Utóbbihoz nagyon sok kérdésük volt, úgymint hogyan értékelik ki a fiatal labdarúgók tesztjeit, mihez kezdenek azokkal a játékosokkal, akiknek eredménye nem éri el a kellő szintet.

Szóba került Pelles András játékosmegfigyelő szerepe is, milyen szempontok alapján igyekszik a klub a régió leg­tehetségesebb játékosait a Szolnoki MÁV-hoz irányítani. Miért és honnan kerültek ők a tehetségközpontba, valamint elmondták, hogy milyen fontos a további fejlődésüket is figyelemmel kísérni.

Felmerült a felnőttcsapat és az utánpótlás kapcsolata – ezen a területen egyáltalán nem érhette szemrehányás a klubot, hiszen több fiatal is edz és kap rendszeresen játéklehetőséget a nagyoknál. Nem kerülték el a szakemberek a legügyesebb gyerekek egyéni képzésének kérdését sem, akikkel természetesen külön foglalkoznak az egyesület főállású trénerei. Itt is a fejlődésük pontos dokumentálására hívták fel a figyelmet a Double Pass munkatársai, amelyről az érintett labdarúgónak és szüleinek is tudni kell.

A vizsgálódók végigjárták a létesítményt is, és láthatták, hogy a terület szinte minden négyzetmétere kihasználásra került és a fiatalok rendelkezésére áll. Az auditáció eredményéről, arról, hogy a Szolnoki MÁV Utánpótlás FC további három évre is tehetségközpont lesz-e, várhatóan két-három hónap múlva döntenek az MLSZ-nél.