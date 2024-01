Aranyszarvas SE–Karcagi SE 0–1 (0–1)

Karcag: Első félidő: Fedinisinec – Nikics, Kónya, Caba, Kovács – Maruscsák, Kristóf, Csala – Székely D., Andrics, Constantinescu. Második félidő: Grósz – Aszalos, Győri Á., Csiki, Pataki Z. – Karmacsi, Béres, Győri B. – Varga, Süveg, Vona.

Gólszerző: Győri B. (tizenegyesből).

Az orkánszerű szélben lejátszott találkozón nagy labdabirtoklási fölényben játszott a Karcag, de egy kivételével csak kapufákig jutottak el támadóik. A csapatot végig irányítania kellett az edzőnek, mivel ilyen összetételben még sosem lépett pályára. A mérkőzés ennek ellenére elérte célját, különösen úgy, hogy a felkészülés ezen szakaszában még nem gyakorolt semmi különöset a csapat.

Facultas-Tiszafüredi VSE–Monostorpályi SE 5–0 (0–0)

Gólszerző: Dimitrije Antics (5).

Az első félidőben még tartotta magát a Hajdú-Bihar vármegyei első osztályú bajnokság listavezetője, így hiába birtokolta többet a labdát a Füred, nem tudta megtörni ellenállásukat. A második félidőben viszont már sikerült megbontani ellenfele védekezését a hazai gárdának, akik felé – úgy hírlik – több karcagi játékos is kacsintgat.

Szolnoki MÁV–Törökszentmiklós 8–1 (5–0)

Szolnok: Első félidő: Csáki – Sitku, Kópis, Szabó Zs., Antal G. – Tisza, Lengyel B., Fazekas M. – Bakti, Barna V., Iván M. Második félidő: Csáki K. - Dudok T., Dr.Kardos N., Szabó R, Lengyel G. - Demeter V., Dósa Zs., Pelles P. - Clinton, Annus Á., Kató T.

Törökszentmiklós: Első félidő: Kiss Z. – Héder R., Nagy G., Gusztafik, Ágoston K., Bojtok – Bába, Poczai – Mózer, Buru, Ladányi D. Második félidő: Császár O. – Héder R. (Molnár T.), Nagy G., Gusztafik, Héder A., Mózer – Ágoston K. (Farkas I.), Bába. – Poczai (Földi), Buru (Puporka), Lucza.

Gólszerzők: Iván Milán (2), Barna Viktor (2), Annus Árpád (2), Pelles, Lengyel B., ill. Puporka.

Második gyakorló mérkőzését játszotta a Szolnok együttese, ezúttal a vármegyei első osztály jelenlegi második helyezettje volt az ellenfél. A találkozón végig nagyon magabiztosan játszott a MÁV és jó százalékkal használta ki helyzeteit. Különösen az első félidő sikerült emlékezetesre, amikor az amúgy szervezetten futballozó vendégek nem tudták útját állni a hazai támadóknak. Az NB III-as hazai gárdában továbbra is szerepelt Annus Árpád, akinek sorsa a jövő héten dőlhet el. A Törökszentmiklós csapatában viszont már Kóródi Dávid (Martfű) és Vona Ferenc (Karcag) és Falusi Norbert sem voltak ott, a vezetés azonban szeretne még egy középpályást igazolni.

Martfűi LSE–FC Hatvan 3–0 (0–0)

Martfű: Gerhát (Hegedűs) – Kasik, Asztalos (Szedlák), Mlinárcsik, Desnica (Lukács R.) – Sindel (Izsold), Vincze P. (Telinger), Ficsor, Balla (Tóth N.) – Pintér V. (Polyák), Kriska (Szabó T.).

Gólszerzők: Desnica, Kasik, Ficsor (tizenegyesből)

Többféle szerkezetet is kipróbált játékosaival ezen a találkozón – amely továbbra is az ismerkedés jegyében telt – az új edző Koncz Zsolt. Az első félidőben itt is, ott is adódott gólszerzési lehetőség, de nem éltek vele a támadók. A folytatásban többször is sikerült a vendégek védelme mögé kerülnie a hazaiaknak, akik három alkalommal is megzörgették ellenfelük hálóját. A tréner örült, hogy kapott gól nélkül úszta meg csapata a mérkőzést, és hangsúlyozta, hogy képesek lesznek a mostaninál gyorsabban is futballozni.