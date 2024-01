Az NB III. Délkeleti csoportjának egyik újonca, a Martfű is elkezdte hétfőn a felkészülését a tavaszi idényre, de már nem Czinkon Szabolcs irányítása mellett, helyét hétfőn Koncz Zsolt vette át. A szentesi illetőségű tréner a harmadik a sorban a bajnokság kezdete óta, a feladata viszont – elődeihez hasonló –, bent kell tartania csapatát a harmadosztályban.

Koncz nehéz örökséget vesz át Martfűn, a tabella jelenlegi tizenkettedik helyezettjét nagyon kevés választja el a már nem automatikus bennmaradást jelentő pozíciótól, így a hátralévő tizenhárom fordulóban igencsak gyűjtögetniük kell majd a pontokat céljuk eléréséhez.

Ősszel még úgy tűnt, hogy Czinkon Szabolcs munkájával alapvetően elégedettek a klubnál, a hét első napján azonban mégis kenyértörésre került sor. A vezetés közös megegyezéssel szerződést bontott a trénerrel. Nem sokat tétlenkedtek, helyére azonnal kinevezték az együttes irányítójának a legutóbb Hódmezővásárhelyen tevékenykedő edzőt. De nem csak a szakmai stábban történt változás, játékosfronton is elindult a mozgás. Ennek sora Csúri Dájmond és Amir Reza távozásával kezdődött, de rajtuk kívül is várhatók még eligazolások. Mint ahogy érkezők is, de egyelőre csak Vincze Patrik (Szajol), Kóródi Dávid (Törökszentmiklós) és a visszatérő Balla Zalán (Jánoshida) klubcseréje tűnik biztosnak.

A jelenlegi keret hétfőn állt munkába ideiglenes állomáshelyén, Tiszakécskén, ahová a martfűi villanyvilágítás híján kényszerült a gárda. Egyelőre az egyik kapusuk, Ladányi Patrik nélkül, akinek gerincsérvét konzervatív eljárással kezelik. Várhatóan márciustól kezdi újra az edzéseket a hálóőr, így csak a tavaszi szezon közepétől állhat csapata segítségére. A hírek szerint társai nagyon elszántan vágtak bele a felkészülésbe, és mindent elkövetnek majd a bennmaradás érdekében. A hétvégén már gyakorlómérkőzést játszanak, a Tápiószent­márton vendégei lesznek szombat délelőtt.