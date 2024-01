A december elején kinevezett szövetségi kapitány, Gasper Okorn Eb-selejtezős névsorát hétfőn tette közzé a honi szövetség.

A nevek között olvasható Lukács Norbert, az NHSZ-Szolnoki Olajbányász fiatal játékosának neve is. Lukácsra már a korábbi szakvezető, Sztojan Ivkovics is számított a válogatottnál. Továbbá a Crvena zvezda magyar klasszisa, Hanga Ádám és Valerio Bodon-Vincent is meghívót kapott, utóbbi októberben a Los Angeles Lakersnél készült.

Gasper Okorn tétmérkőzésen február 22-én mutatkozik be a magyar kispadon, amikor a nemzeti csapat Izlandon vívja első Eb-selejtezőjét, majd három nappal később hazai pályán fogadja az olasz együttest. A kvartett negyedik tagja Törökország. A négyesből az első három jut ki az Eb-re.

A 42. kontinenstornára 2025. augusztus 27. és szeptember 14. között kerül sor Rigában, Tamperében, Limasszolban és Katowicében. A kieséses szakasznak Lettország ad majd otthont.

A bő keret: Benke Szilárd, Filipovity Márkó, Golomán György, Hanga Ádám, Mikael Hopkins, Keller Ákos, Lukács Norbert, Maronka Zsombor, Meleg Gergő, Mócsán Bálint, Perl Zoltán, Pongó Marcell, Somogyi Ádám, Tanoh Dez András, Tóth Ádám, Valerio Bodon-Vincent, Váradi Benedek, Vojvoda Dávid

A magyarok februári menetrendje az Eb-selejtezőben:

február 22.: Izland-Magyarország

február 25.: Magyarország-Olaszország