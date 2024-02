Novemberben, a hetedik fordulóban találkoztak utoljára a csapatok az NB I.-ben, és ugyan sokáig vezetett az Olajbányász, a Szedeák a harmadik negyedben elhúzott és végül 93–86-ra nyert az akkor még Miodrag Rajkovics vezette csapat ellen.

Azóta a szegediek tizenkét meccsükből kilencet is elveszítettek a bajnokságban, amellyel a tabella tizedik helyéig csúsztak vissza, de így is csak két győzelemre állnak a szolnokiaktól.

Nikola Lazics együttese januárban ráadásul egy új amerikai légióst is szerződtetett Brendan Bailey személyében.

A Tisza piros-fekete partjára is sütött már fényesebben a nap, a legutóbbi öt mérkőzésből háromszor is vereséget szenvedtek Szarvas Gábor tanítványai, a legutóbbi, Honvéd elleni kudarc pedig különösen fájó volt a csapatnak a harmadik hely megtartása szempontjából.

– Nehéz perióduson vagyunk túl, sajnos becsúszott egy pár nem várt vereség – nyilatkozta Pallai Tamás az Olajbányász videómegosztóján. – Azonban nincs időnk búslakodni, hiszen nagyon fontos szakaszában vagyunk a bajnokságnak, csupán pár győzelem választja el a csapatokat egymástól a tabellán. Mindent bele kell tennünk a magunk részéről, hogy visszatérjünk a győzelem útjára. Mi ezen vagyunk, készülünk a Szeged ellen, biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, ahol csak és kizárólag a győzelem az elfogadható, és ezért mindent képesek vagyunk megtenni.