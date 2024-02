Megerősödött kerettel és új edzővel, Gulyás Gyulával indította a szezont a Kenderes. A csapat szereplése azonban elmaradt a várttól, így október végén edzőt váltott a klub. Gulyás kilenc meccsen irányította az együttest, ez alatt nyolc pontot gyűjtött. A kispadra a tavalyi szezonban a Kisújszállás együttesét irányító Csillag Sándor ült le, aki szerint több van a gárdában, mint amit a tabella jelenleg mutat.

– Örültem Koszta Kálmán klubelnök megkeresésének – tekintett vissza Csillag Sándor. – Tudomásom szerint morális problémák voltak a csapatnál, és új impulzusokat akart hozni a vezetőség, emiatt esett rám a választás. Úgy gondolom, sokkal több van a srácokban, akikkel előrébb tudunk lépni a tabellán. Tudtam, hogy mi vár rám, amikor átvettem az együttest. A minimális elvárást teljesítettük, a Kunhegyes elleni kötelezőnek mondható győzelmet sikerült hozni, illetve a Tószeggel szembeni döntetlen is vállalható eredmény. Ezek mellett viszont négy nagyon nehéz meccset kellett játszanunk a Törökszentmiklós, a Tiszaföldvár, a Jászfényszaru és a Szajol ellen, amelyeken nem sikerült a bravúr.

A Kenderes egyéni futásokkal kezdte a felkészülést január második hetében, a harmadik héttől viszont már a közös munka is elkezdődött. Heti három edzés mellett egy gyakorlómérkőzéssel készül az együttes a februári 18-i rajtra, amikor is Csillagék a Tiszagyendát fogadják majd.

A kenderesiek két edzőmeccset már lejátszottak, kikaptak a Hajdúszoboszlótól 2–1-re, a vármegye II.-es Besenyszögtől pedig 5–2-re. Az edző elmondása alapján a mérkőzéseken elsősorban nem az eredmény a fontos, sokkal inkább a megfelelő erőnlét megszerzésére összpontosítanak. A csapat legközelebb a Mezőtúrral találkozik szombaton 12 órakor az örményesi műfüves pályán, egy héttel később pedig ugyanezen a helyszínen szombaton délben a Szajollal mérkőznek meg.

Távozott a csapattól a télen Fegyverneki Zsigmond és Balogh Tibor is, előbbi külföldre, utóbbi pedig Nyíregyházára költözött. Az együttes eddigi egyedüli érkezője az a Balla Dávid, akivel Csillag Sándor már dolgozott együtt korábban a Kisújszállásnál, mellette pedig még egy támadó megszerzésén dolgozik a klub.

– A minimális célunk a bennmaradás elérése – beszélt a tavaszi idényről a vezetőedző. – Ezenkívül van esélyünk, hogy a legjobb tízben végezzünk, de a kilencedik, vagy akár még a nyolcadik hely elérése is realitás lehet. Ehhez egyénileg és csapatszinten is fejlődnünk kell, főleg támadásban. Jobban kell kihasználnunk a helyzeteinket, hogy ezáltal több pontot is szerezzünk.