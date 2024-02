Ceglédi VSE–ASI DSE 9–13 (4–4, 1–3, 2–2, 2–4)

Cegléd, 70 néző, vezette: Szabó Xénia Anna, Orosz László

Cegléd: Hörömpő – Reményi, Szirmai, NAGY R. 4, Kovács M., Bukta, Turcsányi. Csere: Magyar B., CZIGÁNY K. 4, Hajdú 1, Leé B., Süveges M., Pagonyi. Edző: Sűrű Dezső.

Gól – akcióból: 14/4, ill. 16/5.

Gól – büntetőből: 1/1, ill. 7/6.

Gól – megúszásból: 2/0, ill. 0/0.

Gól – emberelőnyből: 11/4, ill. 5/2.

A Cegléd szerette volna elnapolni tavaszi bajnoki rajtját, ám ellenfele nem ment bele a halasztásba. A mérkőzés elején még nem érződött, hogy elveszítheti hazai veretlenségét a CVSE, három ízben is megszerezte a vezetést a pályaválasztó az első negyedben. Ebben a játékrészben gólfesztivált rendeztek a csapatok, az utolsó két percben négyszer is betaláltak a játékosok. A folytatásban kettőre növelte előnyét az ASI, a hazai pólósok inkább csak kihagyott helyzetekkel vétették magukat észre.

A fordulás utáni felvonásban megmaradt a különbség, ám a fővárosi gárda kizárólag büntetőkből volt képes a kapuba találni. A zárónegyed első két találatát is ötméteresekből szerezték az angyalföldiek, amellyel szinte már győztesnek érezhették magukat. A góljaik csaknem felét ilyen módon szerző sportiskolások később akcióból is eredményesnek bizonyultak az erejéből csak néhány látványos gólra futó Cegléd ellen.

Sűrű Dezső: – Játékunkon meglátszódott, hogy nem tudtunk edzőmérkőzéseket lekötni a felkészülés során. Ráadásul több játékosunk is hiányzott, ennek ellenére a csapat elfogadhatóan játszott és a fiatalok is jól szálltak be a meccsbe. Nem tudtunk alkalmazkodni a játékvezetők stílusához sem, mindezek együtt vezettek ahhoz, hogy elveszítettük hazai veretlenségünket.