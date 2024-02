A TiSE a tavalyi kiírásban is bravúrozott, egyedüli másodosztályú csapatként jutott be a legjobb nyolc közé, ráadásul a második fordulóban az élvonalbeli Nyírbátort búcsúztatták Bozsó Lászlóék. A végállomást a későbbi ezüstérmes Berettyóújfalu csapata jelentette a negyeddöntőben 12–3-as összesítésben.

Az idei szezonban a második fordulóban a földváriak a Kincsem Futsalt kiejtve jutottak a nyolcaddöntőbe, ahol az NB I. alapszakaszának ötödik helyén végző Nyíregyházát kapták ellenfélnek.

Tiszaföldvár–Nyíregyháza 5–4 (1–3)

Tiszaföldvár: Gerhát – Juhász Zs., Sindel, Ficsor, Székely D. Csere: Sándor B., Szabó T., Szentmiklósi, Vincze P., Balla, Polák, Bozsó, Sipos M., Hevesi-Tóth. Edző: Bozsó László

Gólszerzők: Ficsor (7.), Szabó T. (28., 40. – az elsőt hatméteresből), Juhász Zs. (31.), Székely D. (37.), ill. Vincze P. (11. – öngól), Rodrigues (12., 12.), Costa (32.).

Kiállítva: Hevesi-Tóth (18.), Bozsó (39.), ill. Petró (37.).

A mérkőzésen a tiszazugiak Ficsor Richárd góljával megszerezték a vezetést, azonban a szünetig 3–1-re fordítottak a szabolcsiak. A Földvár azonban nem hagyta magát, előbb egyenlített, majd az utolsó három percben két gólt is szerezve 5–4-re megnyerte a meccset, így idén is jó esélye van, hogy egyedüli másodosztályúként szerepeljen a legjobb nyolc között.

Bozsó László: – Ezekért a pillanatokért, az ilyen mérkőzésekért érdemes ezt a sportágat űzni. Álomszerű kezdés volt, a hetedik percben megszereztük a vezetést, ám az ellenfelünk még a félidőben három gólt szerezve megfordította a meccset. Nem tanultak a Nyírbátor tavalyi hibájából, hogy ellenünk 4–1-es félidei vezetés után sem lehet nyugodt senki. A Nyíregyháza azt gondolta, hogy már ez a meccs „agyon van nyerve” , de mi megmutattuk, hogy nem szabad kiengedni ellenünk egy pillanatra sem. Kiegyenlítettünk, egyből ki is jöttek öt a négybe és az ellenfél tudósítójának elmondása szerint csak „nyomoztuk a labdát”. Valóban csináltak egy begyakorolt variációt, amiből egy szép gólt értek el. Ezután kiállították a kapusukat és négy a háromban mi támadtunk, ekkor ők nyomozták a labdát és mi szereztük a gólt. Ezt követően jött a hidegzuhany számukra, ugyanis még a győztes gólt is megszereztük. Teszem hozzá a kapusunkat, Gerhát Dávidot nem ők lőtték be, hanem neki ilyen egy átlagos teljesítménye. Mindenki parádésan játszott a csapatunkban egytől egyig, bele sem merek gondolni, ha annyit edzenénk mint a Nyíregyháza, akkor milyen eredményeket érhetnénk el.