PVSK-VEOLIA–Jászberényi KSE 79–65 (32–18, 9–19, 17–10, 21–18)

Pécs, 300 néző. V.: Kovács N., Radnóti M., Pécsi Zs. PVSK: MICSOVICS 14, FRANK 10/6, Plézer 12/3, BÍRÓ O. 19/6, Radó 8. Csere: Molnár M., NÉMETH A. 16/12, Antóni, Harka. Edző: Szrecsko Szekulovics. Jászberény: Santiago 2, Boka-Magó 7/3, MESTER 15/6, Oroszi 9/9, MELEG 16/3. Csere: Dékány 8, Dunai 6/6, Horváth N., Német Á. Edző: Puskás Artúr.

Egyik csapat sem a legjobb előjelekkel készült a meccsre, ugyanis mindkét oldalon betegségek és sérülések zavarták a heti munkát. A feljutásra törő pécsiek nagyon bekezdtek és az első tíz perc után úgy tűnt, hogy állva hagyják a berényieket. A folytatásra szerencsére észbe kaptak a vendégek, összeállt a védekezésük és távoli dobásiak is célba értek, és egy 15–3-as rohammal 35–33-ra zárkóztak fel. A félidő végén is csak négy pont volt a hátrányuk, 41–37. A térfélcsere után viszont a hazaiak triplái estek be a kosárba, és innen már nem volt visszaút a lelkesen küzdő jászságiak számára.

– Az első negyed megilletődöttsége után kicsit izgultam, hogy egysíkú lesz a mérkőzés, de minden tiszteletem a fiúké, hogy felálltak a padlóról és egy egész szoros mérkőzés kerekedett belőle, legalábbis azt elértük, hogy a PVSK-nak a legjobb rotációjával kellett dolgoznia – mondta Puskás Artúr, a JKSE edzője.

–. Azt még el kell mondjam, hogy a fizikai állapotunkat – betegségek, sérülések – tekintve „ilyen-olyan módon” mi is lemondhattuk volna a mai mérkőzésünket, nagyon büszke vagyok a fiúkra ezért is, mert ez fel sem merült bennük.