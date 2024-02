Varga Attila mérlege a csapatával eddig öt győzelem és három döntetlen mellett mindössze két vereség, ami már biztatóbb képet fest, és alapot képezhet a jövőre nézve. Az őszi szezon végén a tréner még két hétig edzésben tartotta csapatát, hogy rövidebbé tegye a hosszúra nyúlt téli szünetet, ebbe két gyakorló­mérkőzés is belefért. Öt hetet pihenhettek a játékosok, akikre így is hosszú, héthetes felkészülési időszak várt. De már nem mindenkire, hiszen a keret egy része távozott, helyükre pedig elsősorban Romániából hozott újakat a klub vezetése.

A fehér mezes karcagiak úgy érzik, több területen is előrébb léptek őszhöz képest

Fotó: Mészáros János

– Több mint másfél hónap állt a rendelkezésünkre, hogy olyan formába lendüljünk, ami elegendő lehet a tavaszi folytatásra – nyilatkozta hírportálunknak Varga Attila. Ez alatt hét edzőmérkőzést is játszottunk, amelyeken az eredmény nem éppen a legfontosabb tényező, de azért körülbelül megmutatta, hogyan is állunk a felkészülésben. A hibáinkat folyamatosan igyekeztünk javítgatni, úgy gondolom, hogy a Szolnok elleni utolsó gyakorlómeccsünk után már elmondhatjuk, hogy sikerült több területen is előrébb lépnünk.

– Az új játékosok hogyan illeszkedtek a gépezetbe?

– Úgy érzem, hogy a távozókat tudtuk pótolni, sikerült megerősíteni a keretünket, bár az érkező játékosok közül többen kihagytak edzéseket különböző sérülések miatt. Ők kompenzációs munkával próbálják ledolgozni a lemaradásukat. Nagyon számítunk rájuk is, bízom abban, hogy a most hiányzók is hamarosan harcra készek lesznek.

– A bajnokság előtt dobogós tervekről is hallottunk, mennyire változtak meg a célok menet közben az őszi szereplést követően?

– A korábbi elképzelésekkel nem foglalkoznék, hiszen csak a hetedik forduló után vettem át a csapatot. A jelenlegi helyzetünkben nem lehet más a célunk, minthogy minél közelebb kerüljünk az élmezőnyhöz és meccsről meccsre fejlődjünk. A sok új játékos miatt ez még formálódó társaság, de szeretnénk egy jól szervezett, erős lábakon álló, egységes csapatot látni a közeljövőben.

Érkezők: Grósz Erik (Szász­régeni Avântul), Aszalos Richárd (Székelyudvarhely), Caba Gábriel (Máramaros­sziget), Csala Tibor (Marosvásárhely), Vona Ferenc (Törökszentmiklós), Kristóf Márk (Dabas), Süveg Nándor (Szatmárnémeti), Vajda Krisztofer (Tiszaújváros), Erdei Martin (Tiszafüred).

Távozók: Gránicz Patrik, Aranyos Mózes, Hujbert Botond, Antic Dimitrije (valamennyi Tiszafüred), Kis Balázs (Dunaújváros).