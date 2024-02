Öt évvel ezelőtt még az A csoport negyeddöntőjében találkozott egymással a Pécsi VSK és a Jászberényi KSE csapata. Most egy osztállyal lejjebb mérkőznek meg a felek, a PVSK a bajnoki címért, míg a Berény a legjobb nyolc közé jutásért áll harcban. Az elmúlt forduló egyik gárdának sem hozott szerencsét a pécsiek óriási meglepetésre kikaptak Nyíregyházán, míg a JKSE hazai pályán szenvedett fájó vereséget a kieső helyen tanyázó Salgótarjántól. Egyértelmű, hogy pénteki találkozó esélyese a PVSK, amely hibátlan hazai pályán, és a két csapat őszi összecsapásán, magabiztosan 19 ponttal nyert Jászberényben. Az utóbbiak javuló dobóformával egy jó meccsre kényszeríthetik nagy múltú vetélytársukat.

Két olyan csapat, a Cegléd és a Phoenix Fót találkozik egymással szombaton, amelyek egyaránt bejutottak a Hepp Kupa négyes döntőjébe, amit majd április első hétvégéjén rendeznek meg a fővárosban. Addig azonban kőkemény bajnoki mérkőzések várnak a felekre, első állomásként szombaton egymással fognak csatározni.

A legutóbbi körben a hazai pályán játszó fótiak 72–60-ra verték a bajnoki címre és feljutásra hajtó Vasast. A CKE viszont 80–71-re kikapott a BKG szigetszentmiklósi otthonában. A vendégek korábbi Olaj játékosokkal – James Kinney, Juhos Levente, Markovics Luka, Tóth Zoltán – a soraikban érkeznek Ceglédre, sőt Tóth Zoltán három évadon át, tavaly nyárig a CKE-t erősítette. A 10 győzelemmel és 7 vereséggel az ötödik helyen tanyázó fótiak most azért is hajtanak, hogy a negyeddöntőben pálya előnyt érő negyedik pozíciót elcsípjék. Igaz, még kilenc forduló hátra van a zárásig, és addig sok minden megtörténhet. Tehát a 7/10-es mérleggel álló CKE együttese is javíthat még, ehhez azonban kellenének a győzelmek. A két együttes őszi meccsét 79–78-ra a fótiak nyerték, úgy hogy két perccel vége előtt még hat ponttal vezettek a ceglédiek.

Ráadásul a CKE még egyetlen egy mérkőzést sem nyert az előtte álló csapatokkal szemben. A kék-sárgák most abban bíznak, hogy szombaton este megszakad a negatív sorozatuk és győzelemmel hagyják a pályát Pest vármegyei riválisukkal szemben.

A 18. forduló műsora

Péntek: Pécsi VSK-VEOLIA–Jászberényi KSE, 17.00, MEAFC–TF-BP, 17.30

Szombat: Óbudai Kaszások–Nyíregyháza, 16.45, Cegléd–Phoenix-MT Fót, 17.00, Salgótarján–Budafok, 18.00, Vasas Akadémia–MAFC, 18.30. Vasárnap: DEAC U23–BKG PRIMA AKADÉMIA 18.00.

A bajnokság állása: 1. Pécsi VSK 32 pont, 2. MAFC 32, 3. Vasas Akadémia 32, 4. BKG PRIMA Akadémia 28, 5. Phoenix-MT Fót 27, 6. TF-BP 25, 7. Cegléd 24, 8. Nyíregyháza 23, 9. Jászberény 23, 10. MEAFC 22, 11. DEAC U23 22, 12. Óbudai Kaszások 22, 13. Salgótarján 21, 14. Budafok 21 pont.