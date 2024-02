Juhász Gréta nyáron elhagyja a Kisvárda együttesét, és az Európa-ligában is szereplő Vác csapatához igazol. A 21 éves balátlövő Mezőtúron kezdett el kézilabdázni, majd Orosházán nevelkedett. A felnőttek között a NEKA gárdájában mutatkozott be 15 évesen 2017-ben, három esztendővel később pedig az első osztályban is pályára lépett. A junior Európa-bajnok, illetve világbajnoki második kézilabdázó 2021-ben a balatonbogláriaktól Kisvárdára szerződött, ahol a tavalyi szezonban csapata második legeredményesebb játékosa volt 83 góllal, illetve innen került be a felnőtt válogatott keretébe is, amellyel decemberben kiharcolta az olimpiai selejtezőn való indulást.

– Számomra mindig is szimpatikus csapat volt a Vác, ezért rendkívül örültem a megkeresésnek – nyilatkozta Juhász Gréta a Váci NKSE honlapján. – Döntésem mellett az is szólt, hogy egy fiatal, lendületes és szimpatikus társaság, emellett úgy érzem számomra is előrelépés, hogy egy jelenleg nemzetközi mezőnyben szereplő csapathoz csatlakozhatok. Bízom benne, hogy meg tudjuk valósítani közös céljainkat. További sok sikert az idei szezonban és jövőre találkozunk.

A váci csapat beszámolója alapján fontos szerepet szánnak a mezőtúri származású Juhásznak a következő években, akire támadásban és védekezésben is nagy feladatok várnak.