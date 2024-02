Szombat 14.30

Mezőtúr–Jászberény

Két és fél hónap szünet után ismét vármegye I.-es fordulót tartanak hétvégén. Az első tavaszi körben több rangadót is rendeznek, amelyek közül talán a legérdekesebb a Mezőtúr és a Jászberény találkozója lesz.

A csapatok ugyanúgy harminchat ponttal állnak jelenleg a bajnokságban, csupán jobb gólkülönbségüknek köszönhetően előzik meg a tiszántúliak a jászságiakat. Emiatt a szombati összecsapás különösen fontos lehet majd a végelszámolásnál.

Az őszi összecsapáson sokáig nem született gól, végül Rentler Milán találatával ­1–0-ra nyert idegenben a Mezőtúr. Erdősi Gyula tanítványai bizonyára az első tavaszi fordulóban is elégedettek lennének ezzel az eredménnyel.

Sérültek mindkét oldalon akadnak, a hazaiak részéről Török Imre és Pádár Nándor hosszú ideje nem áll a vezetőedző rendelkezésére, Ujlakány Roland pedig a felkészülés közben húzódott meg.

A berényieknél is lesz hiányzó, a csapatkapitány, Palcsó Martin sérülés, Petrányi Dániel pedig eltiltás miatt hagyja ki a mérkőzést, míg Nagy László, Sali Roland és Pikó Martin játéka is kérdéses a hétvégén.

Nem változott sokat egyik együttes kerete sem az őszihez képest, a mezőtúriaknál Gyarmati Alex és Kiss Gábor távozott, míg a Jászberénytől Gerevics István és Majoros Zoltán mellett eligazolt a kilencgólos Fajkó Ákos is. Érkezett viszont Németh Norbert a Jászfényszarutól, illetve csatlakozott a kerethez fél év kihagyás után a tavalyi NB III.-as csapat kapitánya, László Krisztián is.

Izgalmas és szoros összecsapásra van tehát kilátás az első tavaszi fordulóban, amelyen egyéni villanások dönthetnek arról, hogy melyik csapat távozik három ponttal.

Mesterszemmel

Erdősi Gyula, a Mezőtúr vezetőedzője: – Igyekeztünk készülni a Berényre a héten, hozzájuk igazítottuk az edzéseket is. Nyáron ki-ki meccsen nyerni tudtunk, és ezúttal is nagyon szoros mérkőzésre számítok, ahol nüanszok dönthetnek majd. Nagyon erős az ellenfelünk kerete, rutinos játékosokat is igazoltak télen, ettől függetlenül szeretnénk itthon tartani a három pontot, hiszen egy jó bajnoki rajt lökést is adhat majd számunkra a folytatásra.

Besenyi Gábor, a Jászberény vezetőedzője: – Minden jól alakult a felkészülésünket illetően, egészen két héttel ezelőttig, majd sérülések tizedelték a keretünket. Szombaton viszont rangadó vár ránk, nem feltett kézzel megyünk Mezőtúrra. A sérülések miatt valószínűleg olyanok is pályára lépnek, akik eddig kevesebbet szerepeltek, számukra itt lesz a lehetőség megmutatni, mit tudnak. Nem jó előjelekkel várjuk a találkozót, azonban ki-ki mérkőzést szeretnénk játszani, ellenfelünk egy jól felkészített együttes, és igyekszünk meglepetést okozni. Jó mérkőzésre számítok, amelyről szeretnénk pontokkal távozni.

További mérkőzések:

Szombat: Jánoshida–Cserkeszőlő, Kunhegyes–Rákóczifalva, Jászfényszaru–Szajol, 14.30, TiSE–Tószeg, 17.00 (Szolnok). Vasárnap: TFC–Lurkó Focimánia, Kisújszállás–KuTE, Kenderes–Tiszagyenda, 14.30.