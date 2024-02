Kosárlabda 45 perce

Az Olaj új edzője, Oliver Vidin: európai kupaindulásban bízom – galériával, videóval

Több mint egy hete új edző vezeti az NHSZ-Szolnoki Olajbányászt. Oliver Vidin korábban a szlovák, a finn és a lengyel élvonalban is dolgozott mielőtt átvette a piros-feketék irányítását. A 46 éves szerb szakember két edzőmeccsen is túl van már az együttessel, a szerb Szabadkától ugyan kikapott, a bajnoki rivális, DEAC-ot viszont magabiztosan legyőzte az Olajbányász. Vidin elsősorban a csapat védekezésén javítana, hiszen úgy gondolja, az segít a játékosok önbizalmán is.

Kedden az új edző, Oliver Vidin vezetésével edzésbe állt az NHSZ-Szolnoki Olajbányász együttese, hogy felkészüljön a hétvégi, Kecskemét elleni bajnoki mérkőzésre. A csapathoz visszatért a válogatottól Lukács Norbert is, aki vasárnap még az Olaszország elleni Eb-selejtezőn szerepelt a nemzeti együttesben. A délelőtti tréning előtt beszélgettünk a Tisza-partiak nemrég kinevezett szerb trénerével. Több mint egy hete már Oliver Vidin (középen) irányításával telnek az Olajbányász edzései

Fotó: Nagy Balázs – Hogyan érzi magát Szolnokon, volt már ideje körülnézni? – Igen, volt néhány napom már körülnézni Szolnokon, szép kis város – kezdte nyilatkozatát Oliver Vidin. – Én egy nagyvárosból, Belgrádból jöttem, ahol közel másfél millióan élnek, de karrierem során dolgoztam már hasonló méretű településeken, mint például a finnországi Nokia, vagy a szlovákiai Kubin vagy Zsolna, úgyhogy hozzászoktam már a kisebb városokhoz is. Úgy gondolom, Szolnokon mindent megtalálni, amire szüksége van az embernek, nagyon tetszik eddig itt az élet. – Mennyire ismerte az Olajbányászt, mielőtt idekerült? – Hallottam már a Szolnokról, hiszen sok délszláv játékos és edző dolgozott itt, mint például Dragan Alekszics, aki játékosként és edzőként is tevékenykedett a csapatnál, vagy Bojan Szubotics, akivel korábban dolgoztam együtt az utánpótlás-válogatottnál. Hosszú történelme van a klubnak, ez idő alatt rengeteg trófeát is nyert, az egyik legnevesebb csapat Magyarországon, és az itteni kosárlabda-bajnokság egyik meghatározó tagja. – Milyen tapasztalatai vannak eddig a csapatnál? – Rövid ideje vagyok itt, de már két edzőmérkőzést is játszottunk a válogatott szünet alatt. Az első, Szabadka elleni meccs előtt csak két-három edzésen voltunk túl, az volt az elvárásom, hogy sokat fussanak a játékosok, mert a mai modern kosárlabdában ez nagyon fontos. A második meccsen, DEAC-cal szembeni találkozón már jobban hasonlítottunk egy csapatra, a teljesítményünk is javult, de természetesen az eredmények itt nem annyira számítanak, sokkal fontosabb, hogy milyen játékot nyújtunk. – A DEAC ellen az egyik bajnokságbeli riválissal találkozott az Olajbányász, milyen tanulságai voltak annak a mérkőzésnek? – Olyan volt, mint a többi edzőmeccs, nem az eredmény számított, hanem az, hogy gyakoroljunk, kijavítsuk a hibákat, ez a volt a legfontosabb számunkra a bajnoki rivális DEAC ellen is. Örülünk a győzelemnek, de nem teljesítettünk még úgy, ahogy majd a későbbiekben, a bajnokikon szeretnénk, a terveink felét valósítottuk meg, időre van még szükségünk. A Kecskemét elleni hétvégi bajnokira készültek kedden Révész Ádámék (elöl)

Fotó: Nagy Balázs – Milyen kosárlabdát szeretne játszatni a csapattal? – Sok futás, gyors átmenetek szükségesek támadásban, mellette pedig agresszív védekezés, mert sok pontot kaptunk az utóbbi időben. Meglátjuk, hogy tudunk ezen javítani, egy stabilabban védekező csapattá szeretnénk válni. Szerintem ez a legfontosabb, mert a határozott védekezés elöl könnyű kosarakat eredményez, és önbizalmat ad a játékosoknak, ha nincs jó napjuk, nem sikerülnek a dobások, legalább tudják, hogy védekezésben odateszik magukat, és nem engednek könnyű pontokat az ellenfélnek. – Milyen céljai vannak a csapattal rövid és hosszútávon? – Rövidtávon gondolkodunk egyelőre, nagyjából három hónap van a szezonból, szeretnénk a lehető legtöbbet kihozni ebből az időből. A klub célja, hogy bejussunk a legjobb négy közé, kiharcoljuk az európai kupaszereplést, és a Magyar Kupában is minél jobban teljesíteni.

