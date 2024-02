– Idén első alkalommal veszünk részt az érzékenyítő programban, amit a Magyar Parasport Napja alkalmából hirdetnek meg. Nekünk röplabda, és atlétika sportágakban volt lehetőségünk részt venni ebben, előbbihez semmilyen különleges eszközre nem volt szükségünk, azonban az atlétika esetében beszereztünk fekete kendőket, és zsinórokat, ami lehetővé tette, a „vakfutást”– nyilatkozta hírportálunknak Erdélyi Gyuláné, a rendezvény egyik főszervezője.

Az alkalmon megjelent Csontos Csenge röplabdázó is, aki kerekesszékbe kényszerült, miután 2019-ben leukémiát diagnosztizáltak nála. A fiatal lány azóta már túl van az eredményes kemoterápiás kezeléseken, azonban a járulékos betegségek miatt még nem sikerült visszanyernie járóképességét. A parasport eseményre meghívott vendégként érkezett, és ő számolta a röplabda csapatok pontjait a meccsek alatt.

Mint minden sportolás előtt, ezúttal is bemelegítéssel kezdtek a versenyzők. A röplabdázók ezt rendhagyó módon ülve végezték el, az atlétikások pedig fekete kendőt kötöttek a szemük elé, és párokat alkotva végezték el az általános gimnasztika feladatait.

Ezt követően a labdások csapatokat alkottak, és kezdődhetett is a megméretés – szintén ülve.

Óriási jókedv uralkodott a tornacsarnokban, és a futópályán egyaránt, a fiatal sportolók hatalmas élvezettel csinálták végig a versenyszámokat.

– Nagyon más volt, mint nyitott szemmel futni, de az edzőm szokta mondani, hogy már csukott szemmel is lazán végigfutnám a pályát, úgyhogy ez a tapasztalat nem jött most rosszul. A társammal is össze vagyunk már szokva, így a közös ritmust sem volt nehéz megtalálni, bár természetesen velünk is előfordult, hogy kicsit túlrántottuk egymást. Összességében nagyon különleges élmény volt – mondta Kocsis Luca, korosztályos Európa-bajnok bronzérmes sprinter. Hozzátette, fontosnak tartja, hogy figyelmet kapjanak a parasportolók, és az ép sportolóknak is jót tesz, ha megtapasztalják az ő szemszögüket. Kiemelte, igyekszik követni a paraversenyeket, és négyévente a paralimpiát is.

Kocsis Luca új szemszögből próbálta ki sportágát.

Fotó: Mészáros János

Dr. Nánai Zoltánné, az U19-es női röplabdázók edzője, és Retter Imola, a felnőtt női röplabdázók fiatal liberó játékosa is hasonlóan pozitívan nyilatkozott a rendezvényről.

– Liberóként kifejezetten nehéz volt a lábaim nélkül röplabdázni, hiszen az én pozíciómban kifejezetten fontos szerepe van az alsó végtagoknak. Mindenesetre nagyon izgalmas volt ez az újfajta röpi, és remélem az edzésekbe is beépítjük ezt a mozgásformát – fogalmazott a sportoló. A fiatal játékos hozzátette, hogy rendszeresen néz pararöplabda mérkőzéseket, és örül annak, hogy Magyarországon is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a parasportolók.

– Nagyon tetszik a gyerekeknek ez a fajta labdajáték is, és ahogy látom, nem igazán számít, hogy ők ezt a sportot napi szinten űzik. Látom ahogy mozognak, és mennyire hiányzik nekik a lábuk, rengeteg hibás mozdulatot vettem észre náluk. Viszont örülök, hogy ennyire élvezik, mert szerintem ez remek törzserősítő gyakorlat lenne számukra, így nem kizárt, hogy beleépítem majd az edzéseikbe – nyilatkozta Dr. Nánai Zoltánné. Kiemelten fontosnak nevezte, hogy az ép versenyzők is megismerkedjenek sportáguk parasport-változatával, hogy ezáltal is alázatosabban álljanak a mindennapi munkához.