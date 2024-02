A Kispesti Labdarúgásért Támogató Egyesület életműdíját kapta meg a napokban Csábi József. A szolnoki származású, a pályafutását a Szolnoki MÁV-MTE csapatában kezdő futballista karrierjének legjelentősebb részét Kispesten, a Honvéd együttesénél töltötte, amely klub színeiben a válogatottságot is elérte. Később a felnőtt csapat vezetőedzőjeként is dolgozott.

Többek között ezen munkásságáért ismerte el az egyesület Csábi Józsefet, aki Eisenhoffer Józseffel (posztumusz) együtt kapta meg a 2023-as évre az életműdíjat.

Mindezzel Csábi József illusztris társaságba került: a díjat korábban olyan klasszisok kapták meg, mint Puskás Ferenc, Bozsik József, Grosics Gyula, Tichy Lajos, Kocsis Sándor és még számos korábbi kiválóság.

„Fantasztikusan megtisztelő, hogy ilyen elismerést kaptam, be kell, hogy valljam, meg is hatódtam, mikor elárulták, hogy mit is pontosan” – mondta a díjátadást követően Csábi József, aki jelenleg a Kazincbarcika vezetőedzője.

„Hihetetlenül boldog vagyok, hogy az a klub, ahol 13 évet töltöttem el az életemből ilyen vagy olyan státuszban, érdemesnek tartott erre az elismerésre, s a távoli Kazincbarcikán élve és dolgozva is fontos volt számukra ennek kifejezése. Ez tényleg megható és ugyanakkor megtisztelő, s egy olyan visszaigazolás az életemben, amire rendkívül büszke vagyok” – olvashatóak a szakember szavai a KBSC honlapján.