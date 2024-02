Hármasugrásban Erdős Veronika, a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola atlétája új egyéni csúcs felállítása után foglalta el a dobogó legfelső fokát, így bajnokot is avathatott a Szolnoki SC-SI. Mellette klubtársa, Kóródi Réka indult a versenyszámban, aki az ötödik helyet szerezte meg.

Ezüstérmes lett Ecseri Angéla

Fotó: Facebook/Atlétika Szakosztály

Ezüstérmes lett Farkas Emese, a Szolnoki SC-SI súlylökője, aki 13.32 méterrel jutott a dobogó második fokára. Szintén ezüsttel a nyakában tért haza Ecseri Angéla, a Szolnoki MÁV SE versenyzője is, aki a 60 méteres sprintben remekelt. Ugyanezen távon Firnistál Málna (Szolnoki SC-SI) is indult, aki 8.12-es idejével a nyolcadik helyre futott be.

Gusztafik Luca (Szolnoki SC-SI) magasugrásban az ötödik helyen végzett 150 centiméteres eredményével.

A fiúknál Kalics Krisztián (Szolnoki SC-SI) vitte a prímet, ezüstérmes lett 60 méteres síkfutásban, majd ezt követően a negyedik helyet zsebelte be 200 méteren.

Továbbá egyéni csúcsot állított fel távolugrásban, és 6.32 méteres eredményével ötödik lett a versenyben. Szintén távolugrásban indult Kelemen Simon (Szolnoki SC-SI), aki Kalicshoz hasonlóan a legjobb egyéni eredményét érte el, és 607 centiméteres teljesítményével a nyolcadik helyen zárt.

A magasugró Homoki Dávid Péter szintén egyéni rekorddal gazdagodott, ugyanis 180 centimétert ugrott, így negyedik helyezést ért el a bajnokságon.