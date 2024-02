A Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola az előző két évben a harmadik helyet szerezte meg, és idén is a dobogó legalsó fokára fértek fel a szolnokiak. Az első helyen az a Központi Sportiskola (KSI) végzett, amelynek sokkal több versenyzője van, mint a vidéki sportiskoláknak, eddig nem is volt tagja a SIOSZ-nak, a tavalyi év volt az első ilyen, amelyben már a budapestiek is indultak. A második helyen a PSN-Pécsi Városi Sportiskola végzett, harmadikként a szolnokiak zártak, egy hellyel megelőzve a tavalyi második Debreceni Sportiskolát.

Rózsa József, a SIOSZ elnöke, és a Szolnoki SC-SI ügyvezetője, Paróczainé Kiss Emma, a Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Bencsik Pál, Kalina Eliza testnevelője és edzője, Kalina Eliza, és Erdélyi Gyuláné a Szolnoki SC-SI igazgatóhelyettese

Fotó: Illyés Csaba

A százegy sportiskolával rendelkező szövetség egy szempontrendszer alapján pontozza az utánpótláskorú sportolókat, melynek összesített eredménye alapján végeztek a szolnokiak harmadikként. A díjat a Szolnoki SC-SI igazgatóhelyettese, Erdélyi Gyuláné vette át dr. Reinhardt Ákos, Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságának főosztályvezetőjétől, Kasza Róbert világ- és Európa-bajnok öttusázótól és Gál Csabától, az NSÜ főosztályvezetőjétől.

Szintén elismerték a Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola korábbi tanulóját, Kalina Elizát – aki egyébként az SC-SI versenyzője –, miután a köznevelési típusú általános iskolák leány kategóriájában második helyen végzett. Mellette pedig a Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedig a hatodik lett Magyarország legjobb sportiskolája, köznevelési típusú általános iskolák kategóriájában.

– Büszkeséggel tölt el, ha tavalyi eredményekre gondolok – kezdte nyilatkozatát Rózsa József, a SIOSZ elnöke és a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola ügyvezetője. – A Szolnoki Sportcentrum harmadik lett az elit, egyesületi kategóriában, ahol a Központi Sportiskola nyert, amelynek rengeteg felnőtt, eredményes versenyzője van. Másodikként Pécs végzett, és csupán kevéssel maradt le Szolnok, amely viszont megelőzte a Debrecent. Így összességében nézve második lett a vidéki sportiskolák között. A Széchenyi iskola hatodikként végzett 91 köznevelési típusú sportiskola között, Kalina Eliza pedig egyéniben a második lett leány kategóriában. Úgy érzem tartottuk a színvonalat az előző évhez képest, zömében az egyéni sportolóink voltak eredményesek, de csapatsportoknál röplabdában is előreléptünk. Vannak kiváló sportolóink, akik remekül versenyeztek 2023-ban, például Kocsis Luca, aki korosztályos csúcsokat döntött, a felnőtt atlétikai vb-n is indult 4x100-as váltóban, Kiss-Batka Imola korosztályos Eb-n és vb-n egyaránt dobogós volt maratoni számban, kenuban. A Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola evezősei, akik megnyerték az országos bajnokságot, a királyszámban, nyolcasban. Pádár Luca korosztályos Európa-bajnokságon és a felnőtt magyar bajnokságon is második lett. A cselgáncsozók közül pedig Hoffer Norbert és Kelemen Adél is remek eredményeket tudhatott magáénak.

Rózsa József kitért arra is, milyen célokkal vágott neki a Szolnoki SC-SI a 2024-es esztendőnek.

– Szeretnénk ez évben is a kiemelt vidéki sportszervezetkhez tartozni, hogy fenntarthassuk a színvonalat. A szakmai céljaink hasonlók, természetesen szeretnénk minél jobb teljesítményt elérni. Vannak versenyzőink akik pedig azért dolgoznak, hogy kijussanak a nyári olimpiára, nekik is nagyon szorítunk, hogy sikerüljön a kvótaszerzés.