Nyáron több meghatározó játékos is távozott Jánoshidáról, pótlásukat azonban úgy tűnt, sikerült megoldani, több jó képességű labdarúgót is igazolt az együttes, viszont egy hiányposzt így is maradt a jászságiaknál, egy befejező csatárt szerettek volna még a soraikban tudni. Ettől függetlenül a csapatnál az élmezőny végét, egész pontosan az ötödik és a nyolcadik hely közötti pozíciók valamelyikét tűzték ki célul, ugyanis tudták, hogy több erősebb gárda is van a bajnokságban.

– Ha a tabellára nézünk, akkor úgy gondolom, reális a jelenlegi helyezésünk – értékelt Antal Gábor, a Jánoshida vezetőedzője. – Az előttünk lévő csapatoktól vereséget szenvedtünk, egyedül a Szajolt tudtuk legyőzni. A mögöttünk lévő együttesekkel szemben pedig nyertünk, csak a Kisújszállástól kaptunk ki. Mondhatni nagyjából így teljesen kiegyenlítődik a félévünk, két döntetlent játszottunk, a Tószeg ellenünk a hosszabbításban egyenlített, a Tiszagyendával szemben pedig mi egalizáltunk a meccs legvégén. Összességében tehát a valós helyünkön állunk jelenleg.

A jászságiak január 17-én kezdték a felkészülést heti két edzéssel, illetve egy meccsel. Három gyakorló mérkőzést játszottak a télen, 6–5-re legyőzték a Tápiószelét, 4–2-re nyertek az Abony ellen, a Jászberénytől pedig 2–1-re kikaptak a főpróbán.

Nagy mozgás nem volt a csapatnál, egyedül Balla Zalán távozott, a 26 éves középpályás az NB III.-as Martfűnél folytatja pályafutását. Az érkezők oldalán sem hosszú a névsor, Veréb Viktor a Tószegtől csatlakozik a kerethez, míg Túróczi Gergő hosszabb kihagyását követően tér vissza az együtteshez.

– Hasonló céljaink vannak a második félévre, mint amit a szezon elején is kitűztünk – beszélt a tavaszi idényről a vezetőedző. – A realitás az lenne, ha meg tudnánk tartani a jelenlegi hetedik helyünket, ha esetleg felfelé tudnánk még menni, az is jó lenne. Bízunk abban, hogy tudunk annyi mérkőzést nyerni majd, hogy magunk mögött tartsuk a Rákóczifalvát és a Tószeget.

Antal Gábor szeretné, ha csapata a második félévben tudná stabilizálni védelmét, így erre nagyobb fókuszt helyeznek majd tavasszal, hogy kevesebb gólt kapjon az együttes. Emellett pedig a gárda lőtt találatainak számát is növelné a vezetőedző. Amennyiben ez sikerül, akkor a jászságiak valószínűleg meg tudnák ismételni őszi eredményüket, amellyel a kitűzött céljukat is elérnék.

A Jánoshida őszi eredményei:

Cserkeszőlő–Jánoshida 0–1, Kunhegyes–Jánoshida 2–3, Jánoshida–Kenderes 2–1, Tiszaföldvár–Jánoshida 8–0, Jánoshida–Jászfényszaru 0–3, Szajol–Jánoshida 0–1, Jánoshida–Tószeg 1–1, Tiszagyenda–­Jánoshida 2–2, Jánoshida–­Rákóczifalva 5–1, Jánoshida–Törökszentmiklós 2–3, Jánoshida–Kisújszállás 0–1, Jánoshida–Mezőtúr 0–3, Lurkó Focimánia–Jánoshida 0–2, Jászberény–Jánoshida 5–1, Kunszentmárton–Jánoshida 1–3.