Már csak a szülei sírja van Kengyelen. És néhány ismerős is, akikkel jól el tud beszélgetni. Mert azért megismerik még Tari Jánost a községben, és megkockáztatjuk azt is, hogy büszkék vissza-visszalátogató földijükre.

Mindig is hivatásként tekintett munkájára Tari János (középen), a Diáksportért Díj Krajcs Gábor Emlékére elismerést kapott labdarúgóedző

Fotó: Mészáros János

Az 1947-ben Kengyelen született Tari János a focipályán találta meg önmagát. Aktív labdarúgó pályafutása 1974-ben zárult le, de sorsa örökre összeforrt a futballal: egy érvre rá, hogy szögre akasztotta stoplisát, már edzői karrierbe kezdett, amely a mai napig tart.

Akárhogy is nézzük, ez fél évszázad, és nem is akármilyen.

1976-tól már a Szolnoki MÁV utánpótlásánál dolgozott, majd a MÁV-MTE korosztályos gárdáinál edzősködött. 1981-ben a városi sportiskola labdarúgó szakágában is feladatot kapott, 2010-ban pedig az akkor megalakult Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft.-nél is számítottak rá. Mindez pedig nem a véletlen műve: edzői munkája alatt számos felkészült, első osztályú sportolót, későbbi válogatottat nevelt.

Érdemeiért pedig a napokban rangos díjat kapott. A szolnoki diákolimpiai bajnokok köszöntésekor átadott Diáksportért Díj Krajcs Gábor Emlékére elismerést kapta meg. Azt az elismerést, amelyet az ifjúsági és diáksport területén végzett kiemelkedő utánpótlás oktatói-nevelői tevékenységért, sok évtizedes példamutató edzői munkáért ítél oda a Krajcs Gábor emlékét ápoló alapítvány.

– Megható ez nekem – mondta el a díjjal kapcsolatos érdeklődésünkre Tari János. – Bár volt, hogy felnőtteket is edzettem, de leginkább gyerekekkel dolgoztam. Hivatás ez számomra, hiszen mindig szerettem gyerekekkel dolgozni, és ez a szeretet talán az edzéseimen is érződött – összegzett pályájáról a boldog díjazott.

Azért kihívások is érték bőven. Ilyen volt, amikor a sportiskolához került, de némi fifikával venni lehetett az akadályokat.

– Nem volt akkoriban olyan sokféle segítség, mint mostanság. Az volt a megoldás, hogy mindenkitől ellestük a bevált gyakorlatokat. Ennek révén végül is az akkori legmodernebb edzésmódszereket használtuk. Különleges időszak volt, az biztos. Az embernek magának kellett megtalálnia az útját, és nekem talán sikerült – emlékezett vissza a szakember.

– De az az igazság, hogy szerencsém is volt, hiszen mindig tehetséges gyerekekkel dolgozhattam. És ha esetleg nem is ment úgy a dolog, ahogy szerettem volna, amikor nem voltak olyan ügyes gyerekeim, abból is tanulni tudtam. Ilyenkor elővettem a szakirodalmat, és átgondoltam, a gyerekek fejlődése szempontjából pontosan mit is kell tennem. Ez is volna a szakma lényege. Hogy a gyerekek mindig az a képzést kapják meg, ami az ő sajátosságaiknak megfelel.