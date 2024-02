Labdarúgás 2 órája

Tíz meccs után újra nyert a Tiszajenő

Elrajtolt a vármegyei II. osztály tavaszi szezonja, ráadásul több érdekes eredményt is hozott a 17. forduló. A Tiszajenő tíz meccs után tudott ismét nyerni, ráadásul akkor is a Túrkevét múlták felül Márton Péterék. A Besenyszög kettős emberhátrányban állt fel az Abádszalók ellen, jászsági derbit nyert az Árokszállás, magabiztos sikert aratott az Apáti és a Szentimre is. A hétvégén a Fegyvernek volt a szabadnapos.

A kék mezes árokszállásiak nyerték a jászsági rangadót a Boldogháza ellen Fotó: Pesti József

Túrkeve–Tiszajenő 0–3 (0–1) Túrkeve, 30 néző. Vezette: Sütő Zsolt. Túrkeve: Gulyás G. – Geszti, Király (Kutich, a szünetben), LAKATOS K. (Fésűs-Farkas R., 71.), KÁLLAI, Lövei (Fésűs-Farkas A., 82.), Bikki (Szőke, 62.), LASKAI, Lisznyai, Györfi, Rapi. Edző: Jandó Ferenc. Tiszajenő: TERJÉKI – Puskás (Zsidai, 71.), HEGYI Z., NYULI B. (Vér, 69.), FAZEKAS Á., TÓTH A. (Bottyán, 84.), Radics (Lajkó, 57.), NYULI R., JÁGRI, LAKATOS P., Fekete T. (Polgár, 65.). Edző: Márton Péter. Gólszerzők: Jágri (17., 55.), Tóth A. (67.). Az első félidőben többnyire a mezőnyben folyt a játék, a vendégek egy hazai szöglet utáni kontrából vezetést szereztek. A második játékrész elején a hazaiak kihagytak egy ziccert, a vendégek viszont megszerezték második góljukat, amivel eldöntötték a mérkőzést. Jandó Ferenc: – Hiába futottunk az eredmény után, sajnos nem tudtunk fordítani, persze a kihagyott helyzet után a vendégek megrúgták második góljukat, ami után még jobban kitámadtunk, de gólt nem tudtunk szerezni. Márton Péter: – A vártnál simábban sikerült nyernünk, de mindenképpen megérdemelten. Gratulálok a csapatunknak! Tudósított: Fekete Tamás Besenyszög–Abádszalók 2–2 (0–1) Besenyszög, 100 néző. Vezette: Kiss Attila. Besenyszög: Bezzeg – BERÉNYI, Takács Á. (Suba, 72.), Virág, Serfőző, HEGEDŰS G., Nyeső (Gilszki, 58.), Szekeres T. (Székely Z., 90+5.), Berki, Csajbók, Csabajda (Tóth K., 65.). Edző: Kocsis Andor. Abádszalók: Horváth Zs. – HALAS M., Gál G. (Csukodi, 13.), Oláh L., DÁNYI, (Halas A., 84.), Juhász A., HORVÁTH SZ., Varga S., Farkas J., Szóladi, BÁDER (Borsos, 67.). Edző: Lajos Tibor. Gólszerzők: Hegedűs G. (89., 90+2.), ill. Dányi (41., 53.). Kiállítva: Virág (77.), Serfőző (77.), ill. Csukodi (90.). Rossz felfogásban kezdte a mérkőzést a hazai csapat, sokáig nem jelentett veszélyt a vendégekre, gólhelyzetet sem alakítottak ki. Az első félidő vége felé egy szabadrúgásnál rosszul állította fel a sorfalat a Besenyszög, melyből gól született. A második játékrész elején rögtön született még egy találat, majd két hazai játékost is kiállítottak. Ekkor a vendégek magabiztos, kettő–nullás eredménnyel álltak a pályán, de a hazai csapat erejét bizonyítja, hogy kilenc emberrel sikerült döntetlenre mentenie a meccset. Kocsis Andor: – Idény eleji formában játszottunk, de dicséret illeti a csapatot, mivel kilenc emberrel ikszre tudtuk hozni a meccset. Lajos Tibor: – Azt már tudjuk, hogy erős a csapatunk, csak azt nem tudjuk, milyen körülmények között és hány percig. Tudósított: Kocsis Andor Kunmadaras–Jászapáti 0–3 (0–0) Kunmadaras, 40 néző. Vezette: Takács Sándor. Kunmadaras: Havellant – Szabó Z., Szabó J., Lólé Zs. (Kelemen Zs., 64.), Lázók A., Seres, Bernáth (Vas, a szünetben), Tasi K. (Farkas M., 73.), Farkas I., Vadász, Tasi II. K. (Lázók N., a szünetben). Edző: Lázók Attila. Jászapáti: Vincze G. (Andrási, 85.) – Papp B., Illés, Menyhárt, Kiss G., Birkás (Lendvai, 56.), Urbán, Balog (Szabari, a szünetben), DONKÓ, BÉRES (Lukácsi, 82.), TARKÓ. Edző: Menyhárt Dániel. Gólszerzők: Donkó (61.), Kiss G. (68.), Tarkó (80.). Egy viszonylag jó iramú mérkőzésen megérdemelt győzelmet aratott a vendégcsapat. Lázók Attila: – Nem úgy sikerült a felkészülés, ahogy terveztük, kijött sok pontatlanság, hiba, és ezt az ellenfél kihasználta. Menyhárt Dániel: – Elkaptuk a Kunmadarast. Tudósított: Lázók Attila Jászárokszállás–Jászboldogháza 1–0 (1–0) Jászárokszállás, 70 néző. Vezette: Szénási Gábor. Jászárokszállás: Ungvárszky – Polyák, Ördög, Kovács T. (HOPKA, a szünetben), KISS ZS., Susányi, CSIKÓS T., Major L. (Süveges, 84.), Czuczor (Major Zs., 89.), Váradi (Gácsi A., 64.), BOBÁK. Edző: Csikós József. Jászboldogháza: Pádár – Káposztás, Gellérfy, Halmai (Tóth R., a szünetben), Kerekes (Nagy M., 80.), Kisnémeth, Dékány P., Dékány D. (Trangusz, 84.), Nagy M. (Nagy N., a szünetben), KÖVÉR (Milic, 84.), Gömöri. Edző: Bodor Máté. Gólszerző: Major L. (32.). Kiállítva: Ördög (68.), ill. Milic (90+2.). Mindkét csapat nagy elánnal vetette magát a mérkőzésbe. Látszott, hogy egy gól eldönti a mérkőzést, melyet a hazaiak szereztek. Csikós József: – Egy–nullás győzelmünk magabiztosabb is lehetett volna, ha a kapufáink bemennek, de tudom, hogy a focit gólra játszák. Gratulálok a csapatomnak! Bodor Máté: – A második félidő jobban nézett ki, de támadásban sokkal többet kell nyújtani. Örülök, hogy sok boldogházi fiatalt tudtam a pályára küldeni. Tudósított: Csikós József Tiszaszentimre–Jászalsószentgyörgy 4–0 (2–0) Tiszaszentimre, 100 néző. Vezette: Nagy Zoltán. Tiszaszentimre: Kalóz I. – Szőke T., SZŐKE P. (Törőcsik, 74.), Oláh Zs., FAGHIURA (Juhász E., 67.), GYARMATI (Csécsi, 74.), SZŐKE Á., CSÁBI M., NAGY T., ÚJVÁRI (BAGA, a szünetben), Sóskuti (Kalóz Á., 82.). Edző: Szoboszlai Zsolt. Jászalsószentgyörgy: TÓTH CS. – SERFŐZŐ, Kobela, KÓNYA, Kanalas, Szabó Z., Fogler (Urbán, 67.), Törőcsik (Füleki, a szünetben), Tóth G., FARKAS I. Edző: Gazsi István. Gólszerzők: Gyarmati (9., 70.), Nagy T. (39.), Baga (72.). Szépszámú közönség előtt remek rajtot vett a hazai csapat és méltó módon köszöntötte új támogatóját. Szoboszlai Zsolt: – Az elejétől kezdve uraltuk a mérkőzést és akár nagyobb arányban is győzhettünk volna, de ez is csak egy meccs a sok közül, és bízom a hasonló folytatásban. Gazsi István: – A télen megerősített hazai csapat megérdemelten nyert, bár ehhez kellettek a hatalmas védelmi hibáink is. További sok sikert a Tiszaszentimrének! Tudósított: Szoboszlai Zsolt

