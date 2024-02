Szerdán zárult Magyarországon az átigazolási időszak, a Szolnoki MÁV pedig honlapján jelentette be a klub körüli játékosmozgásokat. Két játékos távozott a Tisza-partiaktól, ahogy arról korábban beszámoltunk Busa Bence elhagyta a csapatot, a támadó végül Hódmezővásárhelyre szerződött. Szintén eligazolt a 18 éves Ledacs-Kis Bence is, aki Cegléden folytatja pályafutását. Az érkezők oldalán már korábban beszámoltunk Antal Gáborról, aki Ajkáról tért vissza nevelőegyesületéhez. Mellette pedig Annus Árpád érkezését is megerősítette a klub, a 29 éves támadó a Besenyszögnél és a MÁV-nál nevelkedett, felnőtt szinten a 2018/2019-es szezonban szerepelt először a szolnokiaknál, ahol nyolc góllal vette ki a részét a feljutásból, az NB II-es idényben viszont javarészt csereként számították rá, ezt követően Monorra került, ahol 18 gólt lőtt a harmadosztályban, majd Ceglédre igazolt, ahol szintén a csapat legeredményesebb játékosa volt, a 2022/2023-as szezonban az NB III.-ban a harmadik lett a góllövőlistán 15 találatával.