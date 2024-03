A férfiaknál tehát két játékos, Ecseki Nándor és Szudi Ádám brillírozott. Az utóbbi játékosnak kettő jutott a legfényesebb medáliából, párosban ugyebár Ecsekivel győzött, emellett a királyszám, azaz a férfi egyes első helyét is megszerezte, mivel címvédőként a tavalyelőtti bajnokot, Majoros Bencét győzte le egy izgalmas, látványos összecsapáson. Ezzel egyesben öt, míg párosban immár négy aranyat számlálhat a 28 esztendős asztalitenisz-kiválóság.

Forrás: MOATSZ

– Jó érzés, hogy ötödször is megnyertem az egyéni bajnoki címet – nyilatkozta hírportálunknak Szudi Ádám. – A legnagyobb meccsemet Majoros Bencével vívtam, akivel nagyon jól ismerjük egymást, nem tudjuk meglepni a másikat. Igaz, 4:1-re nyertem, de mindegyik szett soros volt. Ráadásul a bajnokság első három napján hőemelkedéssel játszottam, ami a vasárnapi döntőre szerencsére elmúlt. Ezért a szokottnál is jobban örülök annak, hogy tavalyhoz hasonlóan idén is két aranyéremmel zártam. Szerdán már indulok Szlovéniába, majd Csehországban is asztalhoz állok egy-egy nemzetközi versenyen. Május közepén pedig a szarajevói európai kvalifikációs viadalon egyéniben indulok majd a párizsi részvételért.

Ecseki Nándor ezúttal is bebizonyította, hogy párosban szenzációs, a férfiaknál Szudival, vegyesben pedig Madarász Dórával az oldalán magabiztos játékkal szerezte meg az első helyet.

– Igazából nem játszottam jól az egyéni meccseken, olykor szenvedtem, viszont jól ment párosban, hiszen Madarász Dórival és Szudi Ádámmal is sikerült magyar bajnoki címet nyernünk – mondta lapunknak Ecseki. – Fárasztó verseny volt, szombaton például nyolc találkozón játszottam, ami sokat kivett belőlem. Az igazság az, hogy az elmúlt időszakban inkább a párosra fókuszálunk Madarász Dórival, hiszen a nyolcadik helyen állunk a világranglistán, így továbbra is megvan az esélyünk az olimpiai indulásra. Április 12-én világselejtező lesz a csehországi Havirovban, ahol akár be is biztosíthatjuk helyünket az ötkarikás játékokra. Addig azonban még sok munka vár rám, előbb Dórival Budapesten készülünk, nagyrészt napi két edzéssel. Majd a hónap végén Franciaországba utazom, ahol a második ligás Bruille színeiben játszom a csapatbajnokságban, ahol a célunk a feljutás.

Az asztalitenisz országos bajnokság eredményei

Férfi egyes:

Döntő: Szudi–Majoros 4:1 (–9, 2, 13, 7, 3)

1. Szudi Ádám (Jászkun Volán SC, SPO Rouen)

2. Majoros Bence (Chartres TT)

3. Szita Márton (Hügiéne Bt.) és Ecseki Nándor (Bruille).

Férfi páros:

Döntő: Ecseki, Szudi–Molnár D., Szántosi 3:0 (8, 2, 5)

1. Ecseki Nándor, Szudi Ádám (Bruille, Jászkun Volán SC, SPO Rouen)

2. Molnár Dávid, Szántosi Dávid (PEAC, Szarvasi ASE)

3. Lei Balázs, Varga Botond (Ambrus Asztalitenisz Akadémia, High Life SE) és Huzsvár Erik, Katus Krisztián (Celldömölki VVSE, TTC Lugau)

Vegyes páros:

Döntő: Ecseki, Madarász–Kishegyi, Bálint 3:0 (3, 11, 4)

1. Ecseki Nándor, Madarász Dóra (Bruille, Budaörsi SC)

2. Kishegyi Ákos, Bálint Bernadett (Városi SE Dunakeszi, Győri AC)

3. Molnár István, Balogh Ágnes (SV EBE St. Urban, Békési IAA) és András Csaba, Nagyváradi Mercédesz (TTC Bad Homburg, Budapesti Erdért SE)