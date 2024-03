Az alapszakasz végéhez közeledve egyre nagyobb tétje van minden mérkőzésnek. A Jászberény a legjobb nyolcba kerülésért hajt, a Cegléd pedig megtartaná jelenlegi pozícióját.

Herendic Dominik (labdával) és társai magabiztos sikert arattak a DEAC U23 otthonában

Fotó: Hunbasket.hu

Phoenix-MT Fót–Jászberényi KSE 89–82 (17–26, 26–18, 22–21, 24–17)

Fót, Phoenix Sportcsarnok. Vezette: Jakab László, Nepp László, Gombos Márk (Nagy János)

Jászberény: SANTIAGO 36/18, Dunai 5, Boka-Magó, Oroszi, MELEG 27/9. Csere: Rátvay 2, Mester 10/6, Dékány 2. Edző: Puskás Artúr.

Jól kezdte a meccset a Jászberény elsősorban Jordan Santiago remek játékának köszönhetően, aki húsz pontot dobott az első negyedben. A második játékrészben is tartotta előnyét a Berény, a szünetig viszont egy pontra feljött a Fót. Ezt követően inkább a hazaiak voltak lépéselőnyben, viszont fej-fej mellett haladtak a csapatok, elszakadni egyikőjük sem tudott a másiktól. Egy perccel a mérkőzés vége előtt lehetősége akadt a Jászberénynek az egyenlítésre, Santiago azonban elhibázta a második dobása büntetőjét, majd utána a korábbi Olajbányász, és CKE-játékos Tóth Zoltán triplájával pedig négy pontra elléptek, majd tovább növelték előnyüket a Pest vármegyeiek, akik végül hétpontos különbséggel, 89–82-re győztek.

Puskás Artúr: – Gratulálok a Fót csapatának. Korrekt játékvezetés mellett megérdemelték a győzelmet. A végjátékban ők megcsinálták, mi elizgultuk a kulcs játékokat. Talán ott ütközött ki leginkább a tapasztalatbeli előnyük. Ilyen dupla mutatóval képtelenség nyerni. Mindezektől függetlenül rossz szavam nem lehet a srácokra, sajnos egy ennyire erős ellenfél ellen nem fér bele, hogy csak ketten játszanak jól, a többiek pedig visszafogottan.

DEAC U23–Ceglédi KE 60–79 (17–22, 15–20, 14–19, 14–18)

Debrecen, Oláh Gábor utcai Sportcsarnok. Vezette: Sallai István, Borgula György, Drenyovszki Dániel (Gergely Csaba).

Cegléd: Herendic 3/3, Kertész 10/6, Dragasevic 7/6, CSABA GY. 9/3, CSORVÁSI 19. Csere: VELKEY 23/6, Horváth M. 6/3, Berkics, Várbíró 2, Fodor. Edző: Sértő Ádám.

Két győzelemmel a háta mögött látogatott a Debrecen otthonába a Cegléd, amely esélyesként érkezett a cívisvárosiakhoz. A DEAC fiataljai jobban kezdtek az összecsapáson, az első negyed derekán még vezettek is, ezt követően viszont átvette az irányítást a Cegléd, amely már az első tíz perc végére fordítani tudott, 17–22. Jól zárt Sértő Ádám együttesének védelme, amely húsz pont fölé egyik játékrészben sem engedte ellenfelét, igaz, ők is csak kétszer lépték át ezt a határt. Összességében viszont egy szoros mérkőzésen mindegyik negyedet megnyerték a ceglédiek, akik így viszont magabiztos, tizenkilencpontos győzelmet arattak (60–79), és továbbra is tartják hatodik helyüket a tabellán, amellyel rájátszást érő pozícióban állnak.

Sértő Ádám: – Nehéz hazai pályára érkeztünk, nem könnyű itt nyerni, úgyhogy nagy fegyvertény a siker. Habár mi sem játszottunk tökéletesen, összességében domináltuk a találkozót. A magabiztosnak tűnő különbség ellenére komoly harcra késztettek bennünket a debreceni fiatalok, akiknek sok sikert kívánok a folytatáshoz.

További eredmények:

Szerda: TF-BP–Vasas Akadémia 62–79. Péntek: MEAFC–PVSK 78–128. Szombat: Óbudai Kaszások–Budafok 103–73, Nyíregyháza–MAFC 78–84. Vasárnap: BKG PRIMA Akadémia–Salgótarján 79–68.