Jánoshida–Tiszaföldvár 1–3 (0–1)

Jánoshida, 150 néző.

Vezette: Rajcsányi Sándor.

Jánoshida: Nagyistván – Nagy K., Pataki Á. , Kozák (Eszes, 83.), Vatai, Sipos M., Szokolai (Hegedűs M., 67.), Veréb D., Zombori (Túróczi, 63.), Rimó­czi (Bezzeg, 67.), Veréb V. Edző: Antal Gábor.

Tiszaföldvár: Orvos – Pápai (Háda, a szünetben), BORGULYA, Bódai, Oláh Á., Lukovszky (Szőke Á., 71.), Antman, Fehér Zs., SZÁNTÓ, Fődi, KÁLMÁN SZ. Edző: Sonkoly Lajos.

Gólszerzők: Sipos M. (75.), ill. Kálmán Sz. (13.), Fehér Zs. (81.), Oláh Á. (90+3.).

A nagy fölényben játszó vendégcsapat, ha nehezen is, de elvitte a három pontot Jánoshidáról a szervezetten játszó hazai csapat ellen.

Antal Gábor: – Úgy gondolom, a mérkőzés alapján, rászolgáltunk volna az egy pontra.

Sonkoly Lajos: – Mezőnyfölényünket nehezen tudtuk gólra váltani a szervezetten védekező hazai csapat ellen, de az utolsó negyedórában sikerült a magunk javára fordítani a találkozót.

Tudósított: Antal Gábor

Mezőtúr–Kunhegyes 8–0 (4–0)

Mezőtúr, 110 néző.

Vezette: Gönczi Pál.

Mezőtúr: Tőke (Nagy D., a szünetben) – Keő (Bontovics, 60.), Szemes, VADÁSZ, VÁRADI, PESTI, Susa (Patkós, 78.), Rentler (Kántor, 66.), Kemenczés, Rácz R. (Nagy S., 66.), PENTI. Edző: Erdősi Gyula.

Kunhegyes: Szabó F. – Pékó (Andusek, 79.), Tyukodi N. (Házi D., a szünetben), Rózsa S., Kocsis T., Kis A. (Tyukodi Renátó., 62.), Szabó D., Sztojka (Rózsa I., 81.), Tyukodi A, Tyukodi Roland., Fábián G.. Edző: Rózsa István.

Gólszerzők: Pesti (5., 27., 64.), Penti (24., 27.), Rácz R. (55.), Kántor (70.), Szemes (90.).

A hazai csapat meggyőző játékkal tartotta otthon a három pontot, szép gólokat lőve. Igaz, hogy a vármegye I.-es színvonalat nem ütötte meg a mérkőzés.

Erdősi Gyula: – Jól kezdtük a mérkőzést, hamar jöttek a gólok, utána csak a számuk volt kérdéses. Végre újra kapott gól nélkül hoztuk le a mérkőzést.

Rózsa István: – A mérkőzésen osztálykülönbség volt a két csapat között, gratulálok a hazaiaknak, további sok sikert nekik.

Tudósított: Erdősi Gyula

Kisújszállás–Kenderes 2–0 (1–0)

Kisújszállás, 250 néző.

Vezette: Kóródi Ferenc.

Kisújszállás: BELÉNYESI – CSUKODI D., Horváth B., Kelemen L., POTORNAI (Monoki, 77.), Németh K.(Csukodi Z., 75.), IMRE Z. (Balogh A., 81.), Kisari, CSALA (Szőke R., 87.), Balázs G. (Dobos, 63.), Oros. Edző: Újfalvi Erik.

Kenderes: Nagy I. – Balla, Tóth R., Dáné, Baktai (Fekete Gy., 74.), Rupa (Hetrovicz, 74.), Kolompár (Bodó, 58.), Lisznyai (Sipos B., 58.), Daróczi, Penti, Balogh T. (Ferenczi, 58.). Edző: Csillag Sándor.

Gólszerzők: Csala (22.), Oros (51.).

Kiállítva: Tóth (60.)

A kisújszállásiak ezzel a sormintával szándékozták az őszi mérkőzéseket is kezdeni, de az 40 százalékosra sikeredett, míg a mostani tavaszi eredmények ez idáig hibátlanok. A Kisújszállás az idei első igazi hazai mérkőzésén nagy akarással, gyors, közönségszórakoztató játékkal, szép gólokkal hálálta meg a szurkolóinak biztatását a szomszédvári találkozón, és magabiztos győzelmet aratott.

Újfalvi Erik: – Intenzívebb volt a játékunk, ennyivel jobbak voltunk. A kiállítás után már csak biztonsági játék volt, mégis növeltük volna előnyünket. Ez egy fontos presztízsmeccs volt, amit meg is nyertünk.

Csillag Sándor: – Gratulálok a hazaiaknak!

Tudósított: Majláth Antal

Lurkó Focimánia–Cserkeszőlő 1 –0 (0–0)

Szolnok, 80 néző.

Vezette: Kiss Attila.

Lurkó Focimánia: Sándor B. – Szász, Balázs B., Török T. (Bali, 80.), Csorba, Albert D., Tóth J. (Bodnár Sz., a szünetben), Soltész-Nagy (Alföldi, 68.), PINTÉR R. (Balogh S., 90.), Göblyös, Kiss B. (Tóth B., 84.) Edző: Balázs Béla.

Cserkeszőlő: Bencze – Panyik (Benke A., a szünetben), Gál I., Medgyessy (Kormos, 15.), Farkas N., Varga A., Farkas M. (Kardos, a szünetben), Hervay (Kósa, 78.), Pereczes (Papp G., 66.), Benke P., Kemény. Edző: Papp Zsolt.

Gólszerző: Albert D. (86.)

Nem túl nagy iramú mérkőzésen mindkét csapatnál sok pontatlanság és hiba volt. Többnyire a hazaiak akarata érvényesült, de csak egy megpattanó lövéssel tudtak nyerni.

Balázs Béla: – A védekezésünk rendben volt, de sajnos a támadásainkban és a befejezéseknél sok volt a hiba. A lényeg, hogy három pontot tudtunk szerezni.

Papp Zsolt: – Gratulálok a Lurkó csapatának!

Tudósított: Balázs Béla

Jászberény–Kunszentmárton 3–0 (0–0)

Jászberény, 100 néző.

Vezette: Nagy Zoltán.

Jászberény: ECSEGI – Pikó, Palcsó, Magyar, Németh N. (PETRÁNYI, a szünetben), Szaka, Gattyán (Muhari, 72.), Káposztás (Bató, 72.), Varga L., Sali (Nagy M., 86.), NAGY F. Edző: Besenyi Gábor.

Kunszentmárton: Tóth L. – Légrádi (Tigyi, 86.), Vincze Z., Csébi, Határ, HOLLÓ, Máté-Fazekas, Molnár Zs. (Cseh, 86.), Zsoldos (Lakatos, 76.), Kiri B., Szabados. Edző: Kiri Mihály.

Gólszerzők: Magyar (38.), Sali (54.), Varga L. (85.).

A vártnál nehezebben, de hozta a hazai csapat a kötelező győzelmet.

Besenyi Gábor: – Kicsit döcögős játékkal, de magabiztos győzelmet arattunk. Igaz, hogy sok hibával játszottunk, de a döntő pillanatokban kellőképpen koncentráltunk, és megérdemelten nyertünk.

Kiri Mihály: – Az első félidőben szerintem meglephettük a jó erőkből álló Jászberényt, a félidei eredmény akár a mi javunkra is állhatott volna egy-két góllal. A második játékrészben is voltak ziccereink, sajnos mi nem rúgtuk be őket, ellenben a Jászberény betalált a helyzeteiből. Úgy érzem, nem volt ilyen különbség, sőt, meglepetést is okozhattunk volna a találkozón.

Tudósított: Besenyi Gábor