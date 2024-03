Listavezetőkkel és sereghajtóval is megmérkőznek NB III-as csapataink.

A Ceglédről a Szolnoki MÁV-hoz visszatérő Annus Árpád (labdával) korábbi csapata ellen bizonyíthat az NB III. 22. fordulójában

Fotó: Nagy Balázs





NB III., Észak-Keleti csoport

Karcagi SE (9.)–DVSC II. (4.)

Helyzetei alapján győznie kellett volna múlt hétvégén a Karcag csapatának Egerben. Az, hogy csak döntetlen született annak köszönhető, hogy Varga Attila fiai a legnagyobb helyzeteket is elpuskázták, még a gólvonal közeléből sem tudtak ellenfelük kapujába találni. Ezt a luxust szombaton biztosan nem engedhetik meg majd maguknak, hiszen – az edző szavaival fogalmazva – a csoport legjobb csapata érkezik hozzájuk. A kis Loki játékosai gyorsak, jól passzolnak és az utóbbi két meccsükön nyolc gólt szereztek. Bár mindenki egészséges a nagykunsági együttesben, a játékosok kissé tartanak a mozgékony debreceni játékosoktól. Kettejük találkozójára a szokásos vasárnapi fellépéssel ellentétben egy nappal hamarabb kerül sor, így az edzésmunkát is eszerint kellett átalakítani Karcagon.

Kisvárda II. (1.)–Facultas-Tiszafüredi VSE (15.)

Régóta vártak már a múlt vásárnapi pillanatra Tiszafüreden, végre ismét győztesen hagyta el a pályát az együttes, visszakapva reményét a bennmaradásra. Ráadásul hátrányból fordítva szerezte meg a három pontot Dorcsák Zoltán edző csapata, ami azt is erősítheti a játékosokban, hogy egy pillanatra sem szabad feladni. A hatvaniak példája is ott lebeghet a füredi fiúk szeme előtt, akik az elmúlt fordulóban még a tabellát vezető Putnok pályájáról hozták el a három pontot. Az örömbe azonban némi üröm is vegyül a Tisza-tó partján, Engel Alexre és Tamás Szabolcsra továbbra sem számíthatnak, és a szerdai edzésen Kalmár Ferenc is megsérült. Gránicz Patrik viszont újból csatasorba állhat a következő ütközet előtt.

NB III., Dél-Keleti csoport

Martfűi LSE (10.)–Békéscsaba 1912 Előre (1.)

Igaza lett Koncz Zsolt edzőnek, amikor a múlt héten azt mondta, hogy ebben a mezőnyben nincs legyőzhetetlen csapat. Bár végül nem nyert a Martfű az ESMTK otthonában, a tíz emberrel kivívott döntetlenre is büszkék lehetnek az érdekeltek. Ráadásul úgy szereztek egy pontot, hogy a hazai gárda csak tizenegyesekből tudott a kapujukba találni. Egyben van a tiszazugi együttes, és továbbra sincs veszíteni valója. Az odavágón, Békéscsabán fölényesen nyert a pályaválasztó, de ez már a múlt, tavasszal új fejezet kezdődött a Martfű életében. Ezúttal is meg szeretnék mutatni, hogy miért dolgoznak hétről hétre, és egy közönségszórakoztató mérkőzést játszani a listavezető ellen. Asztalos Dávid újra bevethető, Kriska Norbert viszont „kisárgult”, a kiállított Kasik Ákos pedig egy találkozóra szóló eltiltást kapott.

Ceglédi VSE (16.)–Szolnoki MÁV FC (6.)

A tavaszi szezon négy mérkőzésén már három győzelmet is begyűjtő és tizenkét találatig jutó Szolnok a sereghajtó Ceglédhez látogat vasárnap délután. Ahhoz a csapathoz, amely a téli átigazolási időszakban anyagi okok miatt megvált legjobbjaitól és nagyon fiatal játékosokkal folytatta a bajnokságot. Meg is látszik az eredményeiken, bár a legutóbbi, Hódmezővásárhely elleni meccsükön csak egy góllal kaptak ki, ellenben ők szerezték az első találatot. Horváth Csaba, a Szolnok edzője nem véletlenül igyekezett egész héten játékosai fejébe ültetni, hogy csak akkor nyerhetnek ezúttal is, ha a mérkőzés elejétől fogva koncentráltan futballoznak. Kardos Norbert már elkezdte az edzéseket, de játékára még nem számíthatnak társai.

A Karcag szombaton 15 órakor, a Tiszafüred vasárnap 11-kor, a Martfű és a Szolnok ugyanezen a napon 16 órakor kezdi mérkőzését.