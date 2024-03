NB III. Észak-Keleti csoport, 19. forduló

Putnok FC–Karcagi SE 1–0 (1–0)

Putnok, 300 néző, vezette: Tóth Tamás (Szilágyi Zs., Kovács Z.)

Karcag: Fedinisinec – Aszalos, Caba (Süveg, 59.), Győri Á., Pataki Z. – Székely D., Nikics, Karmacsi (Maruscsák, 75.), Vona (Kristóf M., 59.) – Csala (Győri B., 88.), Erdei (Constantinescu, 75.). Edző: Varga Attila.

Gólszerző: Pócsik (45.)

A játékra szinte alkalmatlan pályán sokkal inkább a küzdelem, mintsem a futball volt főszerepben. A sokat kezdeményező Putnok ellen a kontrákra apellált a Karcag, amelynek támadói előtt több lehetőség is adódott az első félidőben. Ezek a kimaradt helyzetek a játékrész hajrájában meg is bosszulták magukat, hiszen egy védelmi hiba nyomán megszerezte a vezetést a hazai gárda. A második játékrészben már inkább a listavezető akarata érvényesült, de igazából nem tudtak mit kezdeni a jól záró vendégek védelmével. A végén kiderült azonban, hogy az egy rúgott gól is elég lett a pályaválasztó üdvösségéhez.

Varga Attila: – Semmivel nem volt jobb a Putnok, ezt a meccset nem ők nyerték meg, hanem mi vesztettük el egy nagy egyéni hiba miatt. Az első félidőben nem kaptunk meg egy tizenegyest sem, az igazsághoz tartozik azonban, hogy a másodikban a hazaiak jártak hasonlóképp.