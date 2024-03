A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Szövetség elnöke, Balogh László záró beszédében történelmi eseménynek nevezte a bajnokságot, az abban résztvevők is a történelem közvetlen részeseivé váltak – írta a hunbasket.hu.

A karcagi együttes veretlenül diadalmaskodott a mérkőzéssorozaton

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kosárlabda Szövetség

Köszönetet mondott a kluboknak, az edzőknek, és külön kiemelte a szülők támogató, segítő munkáját, s kérte, hogy gyermekeik révén e csodálatos sportágat továbbra is a háttérből segítsék. Szólt a jövőről is, reményét fejezte ki, hogy a következő évadban már több csapattal, hasonló jó hangulatban folytatódhat a Liga. Ezt követően pedig a résztvevő csapatok tagjai átvehették az érmeiket, majd a különdíjak is gazdára találtak.

A csapatok legértékesebb játékosai: Csokai Bella (Karcagi SE), Jankó Zsófia (Mezőberényi KK), Boldizsár Kitti (Cívis KK Debrecen).

A csapatok legtöbbet fejlődött játékosai: Monori Anna (Karcagi SE), Tóth-Miklósik Ivett (Mezőberényi KK), Boldizsár Kitti.

Fodor Csaba, a karcagi csapat edzője azt mondta hírportálunknak: – Három-négy éve játszanak együtt gyerekeink, és mint az eredményeik is mutatják, egyre jobban beérnek. Három fordulóban, három helyszínen zajlottak a küzdelmek, mindegyik mérkőzésünket megnyertük. Természetesen nagy sok munka vár még ránk, de nagyon biztató teljesítményt nyújtottak lányaink a tornán. Több fronton is érdekeltek vagyunk, köztük az egyik legfontosabb megméretésünk egy hónap múlva a kelet magyarországi régiós döntő lesz, amelyen ugyancsak jól akarunk majd szerepelni – tette hozzá a rutinos szakember.

A 3. forduló eredményei: Karcagi SE–Mezőberényi KK 93–55, Karcagi SE–Cívis KK Debrecen 72–36, Cívis KK Debrecen–Mezőberényi KK 53–62.

Végeredmény: 1. Karcagi SE 2. Mezőberényi KK 3. Cívis KK Debrecen.