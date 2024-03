Nagy reményeket fűztek az Olajbányász szimpatizánsai – akik kis híján meg is töltötték a Városi Sportcsarnok lelátóit – a sereghajtó, Kecskemét elleni NB I.-es bajnoki mérkőzéshez, hiszen először ült a kispadon Oliver Vidin, a piros-feketék új vezetőedzője. Az ellenfél padján is találkozhattunk ismerős arccal, a hírösvárosiakat ugyanis az az Sztojan Ivkovics vezeti, aki korábban játékosként és edzőként is tevékenykedett Szolnokon. A mérkőzés előtt viszont nem részesült szívélyes fogadtatásban Ivkovics.

Jól zárt a fehér mezes Olajbányász védelme a Kecskemét ellen, mindössze 59 pontot kapott az egész mérkőzésen

Fotó: Mészáros János

Könnyű mérkőzésre nem lehetett számítani, ugyanis az alapszakasz hajrájában járunk, és habár a meccs előtt utolsó volt a KTE, még a liláknak is van esélye bejutni a rájátszásba, az Olajbányász pedig igyekezett megtartani harmadik helyét.

Meglátszódott már a mérkőzés elején is, hogy a kecskemétiek nem adják könnyen a győzelmet, minden labdáért és pontért kőkeményen meg kell dolgozniuk a Tisza-partiaknak, akik az első negyed feléhez érve 15–11-es hátrányba kerültek. Az első játékrészben a piros-feketék védekezése rendben volt, a támadás viszont akadozott, így 20–17-es hírösvárosi vezetéssel zárult az első tíz perc.

A folytatásban sem indult be a pontgyár, az első kosárra több mint három percet várni, sajnos azonban az is vendégoldalról érkezett. Erre azonban válaszként állva hagyta ellenfelét Vidin gárdája: Pallai Tamás tripláját, James Eads zsákolását, illetve Sztrahinja Jovanovics közelijét követően, Demajeo Wiggins is betömte a labdát, így már 26–22-re az Olajbányász vezetett. A nagyszünetig pedig tovább növelték előnyüket a piros-feketék, 37–26. Ehhez kellett az is, hogy jól zárt a szolnokiak védelme, a Kecskemét csupán 27%-kal dobott mezőnyből húsz perc alatt, és csak hat pontot szerzett a második negyedben.

A második félidő Wiggins óriási blokkjával kezdődött, majd Eads kosarával folytatódott, a meccs képe tehát nem változott, a KTE továbbra is szenvedett elöl, Ivkovics edzőnek gyorsan időt is kellett kérnie a harmadik felvonás elején 43–26-nál. Majd kicsit zárkóztak ugyan a hírösvárosiak, a játékrész végére azonban tovább nyílt az olló a két csapat közt, 59–39.

A zárófelvonás elején kissé leeresztett az Olaj, a Kecskemét egy 15–2-es rohammal közeledett, és tette így szorossá a végjátékot, 61–54. Eads triplája viszont némileg visszalendítette a csapatot, majd Pongó Máté hármasával visszaállt a kétszámjegyű különbség, 68–54. A feszült hangulatú találkozón viszont végül megtartotta előnyét az Olajbányász, és 70–59-re legyőzte a sereghajtó KTE csapatát.

Hasonlóan alakult tehát ez a mérkőzés is, mint az őszi, ahol szintén nehezen indult a találkozó, a vége viszont magabiztos szolnoki sikert hozott.

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 70–59 (17–20, 20–6, 22–13, 11–20)

Szolnoki Városi Sportcsarnok, 1800 néző. Vezette: Kapitány Gellért, Makrai Márton, Pozsonyi László (Páli dr. Kálmán)

Szolnok: Jovanovics 9/3, EADS 14/3, PALLAI 12/12, Thomas 2, Wiggins 9. Csere: Lukács N. 8, Rudner, Révész 2, PONGÓ 12/6, Durham 2. Edző: Oliver Vidin.

Kecskemét: Sinik 6, Bogues 11/3, Ivkovics 5/3, Lukovics 8/3, KARAHODZICS 11. Csere: Tóth B., Körmendi, Kucsera 7/3, Dramicanin 5, Wittmann 6/6. Edző: Sztojan Ivkovics.

Kipontozódott: Thomas (37.)