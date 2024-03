Két alapemberét is nélkülöznie kellett a Szolnoki Olajbányász csapatának a Pécs ellen az alapszakasz utolsó hazai mérkőzésén. Dustin Thomast a legutóbbi Körmenddel szembeni meccsen kiállították, így az amerikai erőcsatár eltiltását töltötte, Lukács Norbertre pedig sérülés miatt nem számíthatott Oliver Vidin edző.

James Eads (elöl) jó játéka is kellett a Szolnoki Olajbányász győzelméhez

Fotó: Nagy Balázs

Már csak két találkozó maradt az alapszakaszból. Az Olajbányász úgy lépett pályára a 25. fordulóban szombaton, hogy győzelem esetén be van biztosítva harmadik helye, az NKA pedig még az életéért küzdött, hogy kivívja a legjobb nyolc közé kerülést.

A két csapat legutóbbi, decemberi összecsapásán a Pécs hazai pályán 94–86-ra győzni tudott, a Tisza-partiak pedig szerettek volna revansot venni a téli fiaskóért. Az együttesek ráadásul április elején a Magyar Kupa elődöntőjében is találkoznak majd, így erőfelmérőként is szolgálhat a mérkőzés.

A Pécs került lépéselőnybe a mérkőzés elején, az Olajbányász viszont agresszívabb játékra váltott, mely egyáltalán nem ízlett a baranyaiaknak, Sztrahinja Jovanovics duplájával sikerült fordítani, 14–13. Nem ismertek elveszett labdát a piros-feketék, sőt, egymást sem kímélték: Révész Ádám és James Eads is egy szabad labdát üldözött, a két játékos összeütközött, előbbinek pedig fel is szakadt az álla, de pár perccel később már bekötött fejjel tért vissza a pályára. Az Olaj pedig magánál tartotta az előnyt, és 20–18-as vezetéssel zárta az első negyedet.

A másodikban sem szakadt meg a lendület, bár továbbra is szorosan alakult a találkozó. A Pécs is védelme is jól zárt, különösen a palánk alatt, így nem tudtak ellépni ellenfelüktől a szolnokiak. Sőt Oliver Vidin együttesének dobóformája is visszaesett a játékrészben, így Csirke Ferenc együttese egy hajszállal ugyan, de vezetett a nagyszünetben, 34–35.

Jobban jött ki a harmadik negyedre az Olajbányász, Anthony Durham, Demajeo Wiggins és Rudner Gábor pontjaival visszavette a vezetést a játékrész elején, 40–35. A Tisza-partiak remekül védekeztek, a pécsiek csupán négy pontot dobtak a felvonásban. A szolnokiak ennek köszönhetően pedig tízpontos előnnyel várhatták a záró negyedet, 49–39.

A meccs képe nem sokat változott az utolsó negyed elején, Oliver Vidin csapata tartotta előnyét, a mérkőzés végére azonban elkezdett zárkózni a Pécs, az utolsó két percre négypontosra olvadt az Olajbányász előnye. Eads kosara ezt követően némileg megnyugtatta a kedélyeket, de Fahrud Manjgafic egy triplával válaszolt, 65–62. Durham két büntetőjéből csak egyet értékesített, Nemanja Nikolics viszont mindkettőt bedobta, így fél perccel a vége előtt csak két pont volt az előny, 66–64. Rudner viszont bedobta közelijét, amivel megnyerte a mérkőzést csapatának, 68–64-re győzött a Szolnoki Olajbányász. A szurkolók pedig a nyerőember, Rudner Gábor nevét skandálták a meccs végén.