NB III. Dél-keleti csoport

A Budapest Honvéd fiataljait (fehérben) a Martfű után ezúttal a Szolnoki MÁV állítaná meg az NB III-ban

Fotó: Mészáros János

Meton-Dabas SE (5.)–Martfűi LSE (10.)

A két csapat hasonló cipőben járt múlt héten abból a szempontból, hogy mindketten négy gólt lőttek aktuális ellenfeleiknek. A különbség csupán az volt, hogy míg a Dabas kétgólos hátrányból fordított Füzesgyarmaton, a Martfű ugyanilyen különbségű előnyt adott alább a Honvéd II. ellen. A tiszazugi együttes egy közepes első félidő után tizenöt perc alatt szórta meg a kispesti fiatalokat. A tavaszi első győzelem önbizalmat adhatott Koncz Zsolt csapatának, ami akár egy bravúrt is eredményezhet a Dabas ellen a hétvégén. További pozitívum, hogy Székely Dávid és Vadas Gergő is letöltötte eltiltását.

Szolnoki MÁV FC (7.)–Budapest Honvéd-MFA (12.)

A pályaválasztó győzelemmel, míg vendége vereséggel – éppen Martfűn – nyitotta a szezont. Mi sem természetesebb, hogy a Szolnok ott folytatná, ahol a Vasas II. otthonában abbahagyta. Az edzőmérkőzéseken még bizonytalan védekezés a bajnokira rendeződött, és ha ezt a formát állandósítani tudja Horváth Csaba együttese, a Honvéd II. ellen sem érheti őket meglepetés. A szerdai edzésen Dudok Tamás agyrázkodást szenvedett, Pelles Patrik pedig betegség miatt esett ki. A múlt héten győztes gólt szerző játékos hiánya rossz hatással lehet a támadások hatékonyságára.

Mind a négy csapat vasárnap 14 órától játszik.

NB III. Észak-keleti csoport

Tiszafüredi VSE (15.)–FC Hatvan (13.)

Nem nagyon van más opció Tiszafüreden, le kell győzniük a rivális Hatvant, ha versenyben szeretnének maradni a kiesés ellen vívott harcban. Az elmúlt fordulóban Salgótarjánban hasonló volt a helyzet, ám az újonc SBTC elleni sima vereség így a hazaiak számára jelentett túlélési esélyt. A Facultas játékosainak ezúttal hazai környezetben kellene megmutatniuk, hogy komolyan gondolják harmadosztályú tagságuk meghosszabbítását. Mostani ellenfelük is hasonló cipőben jár, hiszen a tavaszi első körben a rivális Sényő vitte el a pontokat Hatvanból. Kettejük mérkőzésének tétje az, hogy Dorcsák Zoltán együttese közelebb tud e zárkózni a még bennmaradást jelentő helyekhez, vagy a hevesi gárda is meglóg tőle. Egyelőre nem túl jók az előjelek, Mácsai László, és Pataki Viktor is sérüléssel bajlódik.

Putnok FC (1.)–Karcagi SE (7.)

Az előző forduló alapján úgy tűnik, hogy a Karcag jól igazolt a télen, a Diósgyőr II. ellen hetven percig a nagykunságiak akarata érvényesült. A sérülések miatti edzéskihagyás azonban éreztette hatását a hajrában, így csak minimális különbségű győzelmet aratott az együttes. Hétvégén a legutóbb meglepetésre vereséget szenvedő, de így is listavezető Putnok otthonában van jelenésük a fiúknak, amely igazi értékmérő lesz számukra. Természetesen Varga Attila gárdája is bravúrra készül, de hogy ezt elérjék Fedinisinec Eduárd kapusnak és társainak is a legjobb formájukat kell hozniuk vasárnap délután.

Az NB III. Dél-Keleti csoport állása

1. Békéscsaba 49 pont, 2. ESMTK 42, 3. Körösladány 37, 4. Hódmezővásárhely 31, 5. Dabas 29, 6. BKV Előre 27, 7. Szolnoki MÁV 27, 8. Monor 26, 9. Pénzügyőr 21, 10. Martfű 21, 11. Vasas II. 21, 12. Bp. Honvéd-MFA 19, 13. Füzesgyarmat 17, 14. Kecskemét II. 11, 15. Szeged II. 11, 16. Cegléd 9 pont.

Az NB III. Észak-Keleti csoport állása:

1. Putnok 39 pont, 2. Kisvárda II. 37, 3. Cigánd 34, 4. DVSC II. 32, 5. DEAC 29, 6. Tiszaújváros 28, 7. Karcag 28, 8. Eger 27, 9. Újpest II. 25, 10. DVTK II. 22, 11. Sényő 20, 12. REAC 19, 13. Hatvan 19, 14. Salgótarján 18, 15. Tiszafüred 13, 16. Gyöngyösi AK 7 pont.