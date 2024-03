A folytatásban több lehetősége is akadt a pályaválasztónak az egyenlítéshez, a krónikához még egy számukra meg nem adott lehetséges tizenegyes is tartozott. A Martfű szinte végig egyenrangú partnere volt a tabellát vezető ellenfelének, de az első percek demoralizáló találatai miatt a mérkőzés végéig futottak az eredmény után. A Békéscsaba negyedórával a vége előtt biztosította csak be győzelmét.

Koncz Zsolt: – A bajnokesélyes Békéscsaba ellen mindent megtettek a fiúk az eredményes szereplés érdekében, amihez csak gratulálni tudok mindenkinek.