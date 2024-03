Csupán a Martfű volt az, aki az NB III. hatodik fordulójában némi meglepetésre legyűrte az esélyesebb ESMTK gárdáját, amelyet viszont a visszavágás vágya is fűthet.

A fehér mezes Karcag két veresége után ezúttal Egerben javítana az NB III-ban

Fotó: MW Archív

NB III. Észak-Keleti csoport

Tiszafüredi VSE (15.)–REAC (13.)

Tavasszal immár a harmadik alkalommal játszik közvetlen riválissal a Facultas, ami a bennmaradás szempontjából fokozott jelentőséggel bír. A Salgótarján simán verte Dorcsák Zoltán csapatát, a Hatvan elleni döntetlen pedig csak arra volt jó, hogy a hevesiek ne távolodjanak tovább tőlük. Az Újpesten elszenvedett vereség után most ismét egy nehéz helyzetbe sodródott ellenfél, a REAC gárdáját fogadja a Tiszafüred. Ősszel fordított szereposztásban a fővárosi együttesé lett a három pont, egy újabb siker nagyot lendíthetne rajtuk. Most vagy soha, adnák ki a jelszót a Tisza-tó partján, hiszen a sorsolás szeszélye folytán a mezőny első felében lévő ellenfelek várnak rájuk a folytatásban. Gránicz Patrik sárga lapjai miatt nem játszik, Tamás Szabolcs pedig beteg volt a héten.

Eger SE (6.)–Karcagi SE (9.)

A tavaszi nyitányon megszerzett győzelem után kétszer is vereséget szenvedett a Karcag, igaz, a mezőny legjobb együttesei elleni betlik benne voltak a pakliban. Az Eger más kávéház, különösen a hazai eredményeik tiszteletet parancsolóak. Az első négy helyezett közül hármat is legyűrtek, így nehéz dolguk lehet majd Erdei Martinéknak vasárnap délután. A bravúrok mellett azonban meglepő botlások is kísérik útjukat, nem tudni, hogy vasárnap melyik arcukat mutatják majd. Mindenesetre őszi találkozójukon nyerni tudtak a Karcag ideiglenes otthonában, Tiszafüreden, a nagykunsági együttest ezúttal a visszavágás és a tabellán való helycsere lehetőségének a vágya is fűtheti.

NB III. Dél-Keleti csoport

Szolnoki MÁV FC (6.)–FC Dabas SE (8.)

A jó tavaszi kezdés után Hódmezővásárhelyen vállalható vereséget szenvedett a MÁV, de ha támadójuk a második tizenegyesét is értékesíteni tudja, minden bizonnyal „pontosan” érkeznek haza a fiúk. Ezúttal is a győzelem reményével szállnak harcba a hozzájuk hasonló erőt képviselő Dabas ellen, ezúttal azonban a sárga lapos eltiltását töltő Szabó Richárd nélkül. Mivel Kardos Norbert továbbra is sérült, a középső védőt Tisza Kálmán helyettesítheti a hátsó alakzatban. Ellenfelük egy sikerrel vett tavaszi rajtot, de a következő fordulókban Martfűn és a kis Honvéd otthonában is alulmaradt, így a Szolnok mögé került a tabellán.

ESMTK (2.)–Martfűi LSE (10.)

Ősszel nagy meglepetésnek számított, hogy az éppen hivatalosan kinevezett edző nélkül játszó, újonc Martfű legyőzte az ESMTK gárdáját. Azóta több bravúr is fűződik a tiszazugi együttes nevéhez, de kellemetlen vereségek is érték őket. Úgy, mint legutóbb a BKV Előre ellen, ami persze csak a korábbi két meccsen elért több gólos győzelmek fényében tűnt kisiklásnak, ráadásul játékban nem maradt alul Koncz Zsolt együttese. Az újabb hétvégi erőpróba sem lesz egy sétamenet a bajnoki címért még küzdő fővárosiak otthonában, de nincs veszíteni valója a vendég gárdának. Sőt, ha fegyelmezettek lesznek, akár pontokkal is hazatérhetnek, hiszen ebben a mezőnyben nincs verhetetlen csapat. Kóródi Dávid mellett Asztalos Dávid sem lehet ebben segítségükre, mivel utóbbi sárga lapjai miatti eltiltását tölti.