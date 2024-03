Nincsenek könnyű helyzetben együtteseink, ugyanis mind a négy csapatunk a tabellán nála előrébb álló ellenfeléllel mérkőzik a hétvégén az NB III. 20. fordulójában.

Iván Milánék (labdával) a Hódmezővásárhely otthonába látogatnak az NB III. 20. fordulójában

Fotó: MW Archív

NB III. Észak-Keleti csoport

Újpest FC II. (9.)–Tiszafüredi VSE (15.)

A Tiszafüred edzője, Dorcsák Zoltán megfogalmazása szerint csapata továbbra sem állt még össze, pedig az első két meccsüknek nagy jelentősége lett volna a bennmaradás szempontjából. Közvetlen riválisokkal mérték össze erejüket ugyanis, ám Salgótarjánban sima vereséget szenvedtek, a Hatvan ellen pedig csak döntetlenre futotta erejükből. Nagyon ráférne már a gárdára egy győzelem, de ennek kivívása nem egyszerű feladat Újpesten. A fővárosi fiatalok ugyanis csak egy ponttal indították a szezont, győzelmeik többségét viszont hazai pályán gyűjtötték be. A Fürednél a régóta sérült Szövetes Krisztiánon kívül mindenki a csapat rendelkezésére áll.

Karcagi SE (8.)–Cigánd SE (3.)

A Karcag az élmezőny közelébe szeretne zárkózni a bajnokság végére, ehhez pedig további győzelmekre van szüksége Varga Attila edző csapatának. Tavaszi első sikerüket a listavezető Putnok otthonában elszenvedett minimális különbségű vereség követte múlt vasárnap. Az eredmény vállalható volt, mi több, az ellenfél semmivel nem játszott jobb focit, mint a nagykunsági együttes. A jó teljesítményre szükség lesz ezúttal is, hiszen a harmadik helyezett Cigánd látogat a Karcag ideiglenes otthonába, Tiszafüredre. A vendég gárda két döntetlennel kezdett, a csapatnál pedig továbbra is Igor Bogdanovics irányítja a szakmai munkát, aki az előző bajnokságban még a Karcag edzője volt.

NB III. Dél-Keleti csoport

Martfűi LSE (9.)–BKV Előre (5.)

Kiválóan kezdte a szezont a zászlajára a bennmaradás elérését kitűző Martfű – hazai pályán és idegenben is magabiztos sikereket aratott. A Honvéd II. és a Dabas ellen már négy góllal vezetett az előző fordulókban, a különbség csak annyi volt, hogy utóbbi találkozón Kriska Norbert három találatával már az első félidőben eldöntötte a bajnoki pontok sorsát. Mostani vendégük szintén két győzelemmel indított – igaz, alsóházi csapatokkal mérkőztek –, a jó formában játszó együttesek találkozója érdekes összecsapást ígér. Nagyon szervezett gárda a BKV, a tiszazugi együttes azonban szeretné folytatni sorozatát – sőt, elérni azt, hogy aktuális vendégeik félve érkezzenek hozzájuk. Sajnos Kóródi Dávid az előző mérkőzésen térdszalagszakadást szenvedett, rá így nem számíthat Koncz Zsolt edző.

Hódmezővásárhelyi FC (4.)–Szolnoki MÁV FC (6.)

A nyolcvanas években nagy csatákat hozott a két klub találkozója, de akkor még az NB II.-es bajnokságban. Manapság a harmadik vonalban randevúzgatnak, ám most kis túlzással rangadót vívnak egymással a mérkőző felek. Az első három helyezett ugyan távol van mindkét csapat számára, de, hogy a dobogó mögött ki végez, arra befolyással lehet ez a találkozó is. Legalább négy együttes pályázik az élvonal mögötti legkedvezőbb pozícióra, tavaszi formája alapján akár a Szolnok is lehet a befutó. Egy győzelemmel helyet is cserélhetne riválisával a tabellán a MÁV, vereség esetén viszont öt pontra meglépne a Vásárhely. A vendégeknél Kardos Norbert továbbra sem bevethető, újból játékra jelentkezett viszont a betegséggel bajlódó Pelles Patrik.