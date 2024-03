Nagyon szoros mérkőzésen, végül 90–85-re győzött szombat este a Szolnoki Olajbányász Körmenden. A Tisza-partiak edzője, Oliver Vidin szerint csapatán sokat segített, hogy változtattak a védekezésen, az Olaj centere, Révész Ádám elmondása alapján pedig igazi verekedős meccset játszottak a másik piros-fekete együttessel.

Oliver Vidin (jobbra) Révész Ádám mellett több játékosa teljesítményét is kiemelte a Körmend ellen

Fotó: Mészáros János

– Gratulálok a Szolnoknak, sajnos mi a meccs különböző szakaszaiban hullámzóan játszottunk – kezdte értékelését Kocsis Tamás, a Körmend vezetőedzője. – Küzdöttünk, hajtottunk, mindent megtettünk, ez most nem volt elég a végén. A zónavédekezésünk működhetett volna, hogyha összeszedjük a lepattanókat, de sajnos nem tudtunk koncentrálni eléggé. Én úgy gondolom, hogy a körmendi kosárlabda több tiszteletet érdemel, talán ezért nem büntetnek meg.

– Gratulálok a játékosaimnak a győzelemért, de gratulálok a Körmend csapatának is – ezt már Oliver Vidin, az Olajbányász vezetőedzője nyilatkozta a mérkőzés után. – A szurkolóik, a csapat, az atmoszféra nagyon jó volt és szeretek ilyen körülmények között játszani. Szerintem ez ad erőt a játékosoknak mindkét oldalon és motivációt, hogy kemény játékot játsszanak. Ez egy kemény mérkőzés volt, mindkét csapatnak. A meccs elején a Körmend elvesztette Djogot, mi pedig Thomast, ez nekünk hatalmas nehézséget okozott. A játékosaim későbbi faultolásai sem voltak túl előnyösek, de nyertünk, a védekezés megváltoztatása sokat segített, igaz, ez megzavarta a játékot mindkét oldalon. Azt gondolom megérdemeltük a győzelmet, a meccs végéig játszottunk, nem adtuk fel, volt, hogy az időkérés után a Körmend hat ponttal vezetett, de vissza tudtunk jönni a meccsbe. Révész Ádám volt az egyik legjobb játékos ezen a mérkőzésen, Eadssel és Jovanoviccsal, de említhetném még Lukácsot, Pallait, ők mind sokat hozzátettek a meccshez.



A hazaiak irányítója, Lovre Basic pedig így értékelte a találkozót: – Gratulálok az ellenfélnek a győzelemhez, nem tudom mit mondjak. Egy kicsit lassan kezdtünk az első negyedben, utána nagyon jól játszottunk. A zónás védekezésüket szoros védekezésre váltották, ez problémákat okozott. Az eredmény akárhogy alakulhatott volna. Van még két meccsünk az alapszakaszban, mindent bele kell adnunk és a legjobbra számítani.



Az Olajbányász játékosai közül pedig Révész Ádám osztotta meg a gondolatait: – Először is szeretnék gratulálni a hazai Körmend csapatának, mert nagyon sok gonddal küzdenek a szezonban, de mégis ott vannak, hogy harcolnak a rájátszásért, nekik is egy nagyon fontos meccs volt. Nyilván nekünk is hozzáteszem, bár ez minden csapatra igaz a bajnokságban, talán a Falcót meg az Albát kivéve, hogy mindenkinek élet-halál meccs az összes az alapszakasz végén. Nekünk például azért, hogy megszerezzük a harmadik helyet, ami a célunk. Küzdős, verekedős meccs volt, de szerintem nagyon büszkék lehetünk magunkra, mert így készültünk egész héten, keményen és jól edzettünk és elértük a célunkat, szerintem ez volt a legjobban eső győzelem eddig az alapszakaszban számunkra. Még egyszer sok sikert a Körmendnek és gratulálok nekik is, és remélem, hogy meg tudjuk szerezni a harmadik helyet.